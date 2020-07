युवराज सिंह द्वारा सभी आईसीसी इवेंट्स के आखिरी मैच में किए गए प्रदर्शन पर नजर

युवराज सिंह ने अपने करियर में आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीती हैं युवराज सिंह को हमेशा ही बड़े मैच का प्लेयर कहा जाता रहा है और उन्होंने कई बार भारत को अहम मुकाबलों में जीत दिलाते हुए इस बात को साबित भी किया है। यह ही वजह है कि अपने पूरे करियर में युवराज सिंह भारतीय टीम की कई यादगार जीतों का हिस्सा रहे हैं और उनका प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा शानदार भी रहा। आपको बता दें कि युवराज सिंह इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जोकि अंडर 19 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप, आईपीएल और टी10 लीग जीत चुके हैं। उनके अलावा यह कारनामा और कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया है, जोकि युवराज सिंह की महत्वता साफ तौर पर दिखाता है। यह भी पढ़ें: युवराज सिंह द्वारा सभी फॉर्मेट में खेले गए आखिरी मैच में किए गए प्रदर्शन पर एक नजर युवराज सिंह ने अपने पूरे करियर में कई आईसीसी इवेंट्स में हिस्सा लिया। वो अपने करियर में 3 वर्ल्ड कप, 6 टी20 वर्ल्ड कप और 5 चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं। इनमें एक -एक बार वो तीनों टूर्नामेंट जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं युवराज सिंह का उनके करियर के आखिरी टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी मैच में प्रदर्शन कैसा रहा: #) चैंपियंस ट्रॉफी (2017) vs पाकिस्तान (22 रन) युवराज सिंह ने फाइनल में किया था निराश 2017 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था और भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। युवराज सिंह ने इसी टूर्नामेंट में अपने वनडे करियर का 300वां मैच खेला था और पाकिस्तान के खिलाफ लीग मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338-4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 30.3 ओवरों में 158 रनों पर ऑलआउट हो गई और इस मैच को 180 रनों से हार गई। युवराज सिंह ने इस मैच में 31 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 22 रन बनाए। यह मैच युवराज सिंह के आईसीसी इवेंट का आखिरी मैच भी था। 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे युवराज सिंह। यह भी पढ़ें: युवराज सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए गए सभी शतकों पर नजर #) टी20 वर्ल्ड कप (2016) vs ऑस्ट्रेलिया (21 रन) युवराज सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हो गए थे भारत में 2016 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जिसे वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल तक का सफल तय किया था। इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह भी भारतीय टीम का हिस्सा थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए आखिरी लीग मैच में खेलते हुए नजर आए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160-6 का स्कोर बनाय, जिसे भारत ने विराट कोहली की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैच में युवराज सिंह ने गेंद के साथ 3 ओवरों में 19 रन देकर एक विकेट लिया, तो बल्ले के साथ 18 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाए। विराट कोहली के साथ उन्होंने 45 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की थी। हालांकि इस मैच में वो चोटिल हो गए थे और इसी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए और सेमीफाइनल मैच नहीं खेल पाए थे। #) वर्ल्ड कप (2011) vs श्रीलंका (21* रन) युवराज सिंह 2011 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे 2011 वर्ल्ड कप का आयोजन सयुंक्त रूप से भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। हालांकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला मुंबई में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। फाइनल में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274-6 का स्कोर खड़ा किया, जिसे भारत ने महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 4 विकेट खोकर 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हालांकि युवराज सिंह ने गेंद के साथ 10 ओवरों में 49 रन देकर दो विकेट लिए और बल्ले के साथ 24 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 21* रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने टूर्नामेंट में ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था।-www.sportskeeda.com