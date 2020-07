WWE SummerSlam के 3 सबसे अच्छे मैच

ब्रॉक लैसनर, जॉन सीना और द रॉक WWE के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक समरस्लैम है और ये कंपनी का अगला बड़ा पीपीवी होने वाला है। हर साल WWE इस बड़े इवेंट को आयोजित करता है और काफी सारे बड़े मुकाबले भी बुक करता है। इस बड़े इवेंट में कई सुपरस्टार्स ने हिस्सा लिया और किसी भी स्टार के लिए समरस्लैम का हिस्सा बनना काफी बड़ी चीज़ है। WWE अक्सर अपने बड़े इवेंट्स में अच्छे और ऐतिहासिक मैच बुक करता है। इस वजह से शो में हर साल कुछ यादगार मुकाबले देखने को मिलते हैं। इस दौरान कुछ ऐसे भी मैच रहते हैं जो फैंस को सालों तक याद रह जाते हैं। इस वजह से समरस्लैम को भी हमेशा ही याद रखा जाता है। SummerSlam 1992 at Wembley Stadium 📸 pic.twitter.com/HCrwTPJDLe — 90s WWE (@90sWWE) July 30, 2020 ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020 : 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं समरस्लैम में काफी सारे क्लासिक मैच देखने को मिले है। इसलिए हम बात करने वाले हैं समरस्लैम इतिहास के 3 सबसे शानदार मुकाबलों के बारे में। 3- ट्रिपल एच vs द रॉक: WWE समरस्लैम 1998 WWE Greatest Matches, No73! HHH Vs The Rock. Ladder Match, SummerSlam 1998. @TripleH @TheRock #WWENetwork #WWE pic.twitter.com/vWwsM21zqP — WWE Today In History (@WWE__History) December 27, 2014 WWE ने समरस्लैम 1998 में ट्रिपल एच और द रॉक के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच तय किया था। ये एक लैडर मैच था और फैंस को इस मुकाबले से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। दोनों स्टार्स ने काफी ज्यादा बढ़िया काम किया और इसे WWE के इतिहास के सबसे अच्छे सिंगल्स लैडर मैचों में से एक कहा जा सकता है। इस मुकाबले ने ट्रिपल एच और द रॉक को एक अच्छा परफ़ॉर्मर साबित किया। मैच में लैडर और स्टील चेयर सहित अन्य चीज़ों का शानदार उपयोग हुआ और अंत भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिला जहां इंटरफेरेंस के बाद ट्रिपल एच को जीत मिली। ये भी पढ़ें:- 3 WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने अपना पहला मैच हारा लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड चैंपियन बने 2- ब्रॉक लैसनर vs सीएम पंक: WWE समरस्लैम 2013 #UnderratedWWEMatch: CM Punk vs Brock Lesnar SummerSlam 2013 What's one of your faves that no one really talks about? pic.twitter.com/pAinX7dinh — Nova son of Nova (@NoVa525) March 25, 2019 ब्रॉक लैसनर और सीएम पंक ने WWE समरस्लैम इतिहास के सबसे शानदर मैचों में से एक दिया है। पहले ब्रॉक लैसनर ज्यादा छोटे मैच नहीं देते थे और सीएम पंक शुरुआत से ही शानदार रेसलर रहे हैं। 2013 में देखने को मिले इस मैच ने काफी सारे फैंस का ध्यान अपनी और खिंचा। मैच में शानदर मूव्स और फिनिशर देखने को मिले। अंत ने मुकाबले में चार चाँद लगा दिए। 1- डेनियल ब्रायन vs जॉन सीना: WWE समरस्लैम 2013 john cena vs daniel bryan summerslam 2013 triple h is the referee pic.twitter.com/VhT4Pg3fW1 — Mahmoud Hassan (@MH2112001) August 15, 2013 एक ही इवेंट में दो बढ़िया मुकाबले काफी कम देखने को मिलते हैं लेकिन 2013 के समरस्लैम पीपीवी में दो ऐतिहासिक मैच देखने को मिले। जॉन सीना और ब्रायन ने शानदार मैच दिया। मैच काफी लंबा था और यहां कुछ रोचक चीज़ें देखने को मिली। ब्रायन की जीत और उनका वर्ल्ड चैंपियन बनना एक चौंकाने वाली चीज़ थी लेकिन यहां एक बड़ा मनी इन द बैंक कैश-इन भी हुआ। इसने अंत को और भी ज्यादा शॉकिंग बना दिया। ये भी पढ़ें:- 8 चौंकाने वाले सुपरस्टार्स जिन्होंने जॉन सीना को सिंगल मैच में हराया है-www.sportskeeda.com