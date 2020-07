5 चीजें जो WWE में SummerSlam 2020 पीपीवी से पहले देखने को मिल सकती है

ब्रॉक लैसनर & पॉल हेमन WWE के अगले बड़े पीपीवी समरस्लैम के शुरू होने में एक महीने से भी कम समय रह गया है और WWE पहले ही अपने इस पीपीवी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर चुकी है। इस पीपीवी को लेकर अभी भी काफी कुछ प्लान करना बाकी है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि WWE इस पीपीवी को लेकर जरूरी तैयारियां कर चुकी है। ये भी पढ़ें: 3 WWE सुपरस्टार्स जो विंस मैकमैहन के चहेते हैं और जिन्हें ट्रिपल एच पसंद करते हैं इन सब चीजों के अलावा भी WWE को समरस्लैम पीपीवी से पहले कुछ रोमांचक चीजें करने की जरूरत है, तभी वह बड़ी संख्या में फैंस को इस पीपीवी को देखने के लिए आकर्षित कर पाएगी। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 चीजों का जिक्र करने वाले हैं जो कि कंपनी अपने फैंस को आकर्षित करने के लिए समरस्लैम 2020 पीपीवी से पहले कर सकती है। 5.ब्रॉक लैसनर की WWE में वापसी What do you think of #BrockLesnar's second #WWE run since he returned in 2012? pic.twitter.com/8sc0kH4D7r — FITE (@FiteTV) July 23, 2020 WWE को इस ब्रॉक लैसनर (Brock Lesnar) जैसे बड़े सुपरस्टार की जरूरत है और उनके रॉ या स्मैकडाउन में आने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। यही नहींं, अगर ब्रॉक लैसनर की वापसी होती है तो न सिर्फ यह फैंस को पसंद आएगा बल्कि वापसी के बाद वह समरस्लैम के लिए ड्रीम मैच की नींव भी बो सकते हैं। ब्रॉक लैसनर का अभी कीथ ली, द फीन्ड और बॉबी लैश्ले जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ ड्रीम मैच होना बाकी है इसलिए इस वक्त WWE में उनकी वापसी कराना सही फैसला साबित हो सकता है। इसके उलट, अगर उन्हें समरस्लैम के बिल्ड अप के दौरान टीवी से दूर रखा जाता है तो इससे कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। अभी समरस्लैम के होने में काफी समय बचा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि बीस्ट की अभी वापसी नहीं होगी। इस वक्त ड्रू मैकइंटायर रॉ में काफी शानदार काम कर रहे हैं और इसलिए संभावना है कि लैसनर की समरस्लैम के आस-पास WWE में वापसी कराई जा सकती है। 24.WWE सुपरस्टार ओटिस अपना मनी इन द बैंक लैडर कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर सकते हैं Watch #Otis try and cash in the #MITB briefcase on #BraunStrowman on tonight’s #WWE #SmackDown! - https://t.co/Ue2FDMUCFa pic.twitter.com/7KMWI6HsCr — ComicBook.com (@ComicBook) May 16, 2020 WWE ने इस वक्त समरस्लैम के बिल्ड अप के लिए ओटिस का सही तरह इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि WWE के पास मनी इन द बैंक विनर के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। अगर ओटिस समरस्लैम 2020 से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकइंटायर या फिर किसी टैग टीम चैपियंस के खिलाफ अपना कैश इन करते हैं तो यह काफी रोमांचक पल होगा और इसका स्टोरीलाइन में इस्तेमाल कर WWE समरस्लैम के लिए शानदार बिल्ड अप कर सकती है। 3.मैट रिडल को वापस WWE इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर में डालना #MattRiddle made his #WWE #SmackDown debut ended up defeating former WWE Champion #AJStyles. https://t.co/qGGIk8MxVB — Pinkvilla (@pinkvilla) June 20, 2020 मैट रिडल को एजे स्टाइल्स के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में हार का सामना करना पड़ा था और ऐसा लग रहा है कि समरस्लैम से पहले मैट रिडल को एक बार फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में लड़ने का मौका मिल सकता है। अगर रिडल उस मैच में स्टाइल्स को हराकर नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं तो समरस्लैम से पहले बचे WWE शोज का रोमांच काफी बढ़ जाएगा। 2.WWE विमेंस सुपरस्टार्स निकी क्रॉस & एलेक्सा ब्लिस का ब्रेकअप #WWE’s #NikkiCross takes down #AlexaBliss for a Championship shot at #Bayley on next week’s #SmackDown! - https://t.co/oRZCef54T7 pic.twitter.com/KIBd1swyeV — ComicBook.com (@ComicBook) July 25, 2020 इस वक्त सभी बेली & साशा बैंक्स के ब्रेकअप और समरस्लैम में उनके बीच मैच कराने को कह रहे हैं इसलिए WWE को इन दोनों सुपरस्टार्स से ध्यान भटकाने के लिए एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस का ब्रेकअप करा देना चाहिए। देखा जाए तो पिछले कुछ समय में निकी क्रॉस पिछले कुछ समय में सिंगल्स स्टार के रूप में उभरी है और अगर उनकी और एलेक्सा ब्लिस की जोड़ी टूटती है तो क्रॉस खुद को पूरी तरह सिंगल्स स्टार के रूप में स्थापित कर लेंगी। 1.ब्रॉन स्ट्रोमैन की जगह किसी दूसरे WWE सुपरस्टार को यूनिवर्सल चैंपियन बनाना Drain the swamp. #BraunStrowman pic.twitter.com/t1bc47EWSq — Lucie Quarterz (@LucieQuarterz) July 20, 2020 यह बात किसी से नहीं छुपी है कि फैंस ब्रे वायट को यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देखना चाहते है और शायद उन्हें समरस्लैम तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, WWE हैरान करने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है और अगर द फीन्ड समरस्लैम से पहले स्ट्रोमैन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं तो इससे दुनिया भर के प्रो रेसलिंग फैंस आकर्षित होंगे। इस वक्त WWE को द फीन्ड जैसे एंटी हीरो सुपरस्टार की जरूरत है और अगर वह यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं तो समरस्लैम से पहले WWE को काफी फायदा हो सकता है।-www.sportskeeda.com