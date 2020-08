सऊदी अरब में फ्यूचर में WWE इवेंट्स होने को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई

कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दूसके क्वार्टर इन्वेसटर कॉल में हाल ही में सवाल जवाब WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन से किए गए। WWE और सऊदी अरब के बीच फ्यूच में रिलेशन को लेकर WWE चेयरमेैन विंस मैकमैहन ने अपनी बात यहां पर रखी। आपको बता दें कि WWE का अगले दस साल के लिए सऊदी अरब में इवेंट करान का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके मुताबिक साल में दो इवेंट्स वहां आयोजित होंगे। ये भी पढ़ें-''मैं WWE में ब्रॉक लैसनर की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मेरे शब्दों को गलत लिया गया'' WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन ने क्या कहा? WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन ने कहा कि सऊदी अरब के साथ जो पार्टनरशिप की गई है वो आगे भी जारी रहेगी। इस पार्टनरशिप के मुताबिक साल में दो इवेंट्स वहां पर आयोजित होंगे। पिछले कुछ सालों से साल में दो इवेंट्स WWE ने वहां पर कराए है। इस साल सऊदी अरब में इवेंट्स होगा या नहीं इसके जवाब में विंस मैकमैहन काफी चिंता में नजर आए और अभी इसका निर्णय लेना बांकि है ये बात विंस मैकमैहन ने कही। After a historic #WWECrownJewel event that brought the first-ever Women’s match to Saudi Arabia, #WWE is proud to expand its partnership with the Saudi General Entertainment Authority through 2027. https://t.co/4dusKsdQyi pic.twitter.com/okhk8YtMMS — Vince McMahon (@VinceMcMahon) November 7, 2019 वैसे WWE और सऊदी अरब के बीच रिश्ते काफी अच्छे ही रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस साल वहां पर इवेंट्स होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पिछले साल विमेंस का मुकाबला भी सऊदी अरब में पहली बार किया गया था। हालांकि विंस मैकमैहन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि इस बार वहां पर जाकर वो बिना फैंस के इवेंट्स आयोजित करें। सऊदी अरब के फैंस इसे लाइव टेलीविजन पर देख सकते हैं। वैसे अभी तक इस साल एक भी इवेंट्स वहां पर आयोजिन नहीं हुआ है। विंस मैकमैहन पिेछले दो साल से सऊदी अरब में इवेंट्स करा रहे हैं। साल में दो इवेंट्स वहां होते ही होते हैं। अब देखना होगा कि इस साल क्या होता है। जिस तरह अभी तक परफॉर्मेंस सेंटर से WWE के शोज प्रसारित हो रहे हैं कुछ इसी तरह बिना फैंस के सऊदी अरब में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि एक बात तो तय है कि अगल दो तीन महीने तक वहां कुछ नहीं हो सकता है। विंस मैकमैहन ने कह दिया है कि इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है और वहां इवेंट्स होगा या नहीं इसके बारे में काफी चिंता अभी बनी हुई है। खैर ऑफिशियल इस बारे में अभी तक कुछ नहीं आया है। हो सकता है कि अगस्त के अंत तक इस बारे में कोई बड़ा बयान आ सकता है।-www.sportskeeda.com