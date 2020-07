WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स के Raw विमेंस चैंपियन बनने के बाद उनके लिए 5 संभावित प्रतिद्वंद्वी

बेली और साशा बैंक्स WWE द्वारा इस सप्ताह आयोजित हुए रॉ ब्रांड के एपिसोड में रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए असुका और साशा बैंक्स के बीच मैच देखने को मिला था। इस मैच के दौरान साशा बैंक्स की टैग टीम पार्टनर बेली ने बैकस्टेज असुका की दोस्त कायरी सेन पर अटैक कर दिया था। इसे असुका का ध्यान भटक गया और वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए मैच छोड़कर बैकस्टेज चली गई। Viva La Sasha pic.twitter.com/My1LzVS0nJ — $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 28, 2020 इस दौरान रेफरी ने अपना काउंट जारी रखा और असुका 10 तक 10 काउंट करने तक रिंग में नहीं आयी। इस वजह से साशा बैंक्स को जीत मिली। इस मैच में जीत के बाद अब साशा बैंक्स आधिकारिक रूप से नई रॉ विमेन चैंपियन बन गई है। इस आर्टिकल में हम उन 5 विमेंस रेसलर्स के बारें में बात करेंगे जो रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए असुका अगली संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकती हैं। EXCLUSIVE: #2BeltzBanks has arrived! With the #WWERaw #WomensTitle in their possession, @SashaBanksWWE & @itsBayleyWWE are off to celebrate!!! pic.twitter.com/ZFDNTYf3Q9 — WWE Network (@WWENetwork) July 28, 2020 5- बियांका ब्लेयर बियांका ब्लेयर बियांका का काम NXT ब्रांड में जबरदस्त था और इस वजह से कंपनी ने इन्हें मेन रोस्टर बुला लिया। बियांका की रिंग और माइक स्किल दोनों ही बहुत अच्छी है। इस वजह से साशा बैंक्स की अगली विरोधी बियांका हो सकती है और इसे बियांका के रेसलिंग करियर को भी फायदा होगा। इन दोनों रेसलर्स की रिंग स्किल शानदार है और इस वजह फैंस को रोस्टर में कई बेहतरीन मैच देखने को मिल सकते हैं। ये भी पढ़ें: WWE में कभी काम नहीं करेंगे ये 6 सुपरस्टार्स 4- WWE सुपरस्टार नाया जैक्स नाया जैक्स पिछले कुछ सप्ताह से WWE स्टार नाया जैक्स के पुश को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आ रही थी और इस सप्ताह रॉ ब्रांड के एपिसोड नाया जैक्स ने अपनी वापसी की। वापसी के बाद रॉ ब्रांड के एपिसोड नाया और शायना बैज़लर का आमना-सामना हुआ। WWE द्वारा आयोजित बैकलैश पीपीवी 2020 में रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए असुका और नाया जैक्स के बीच मैच देखने को मिला था। इस मैच में असुका ने अपनी चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक डिफेंड किया था और इसके बाद नाया जैक्स को टाइटल के लिए कोई भी रीमैच नहीं मिला। इस वजह से इस बार रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए इनका सामना नाया जैक्स के साथ हो सकता है। BREAKING: #NiaJax has been fined an undisclosed amount for inappropriate contact with multiple WWE officials in the aftermath of her match against @QoSBaszler on #WWERaw. https://t.co/eadXay4ynT — WWE (@WWE) July 28, 2020 ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई 3- शायना बैज़लर पूर्व NXT सुपरस्टार WWE सुपरस्टार शायना का मेन रोस्टर में डेब्यू बहुत ही शानदार रहा और डेब्यू के बाद इन्हें बैकी लिंच के साथ स्टोरीलाइन में शामिल किया गया। इसके बाद इन्होंने इस साल आयोजित हुए मनी इन द बैंक लैडर मैच में भी हिस्सा लिया और इसके बाद से अभी तक इन्हें किसी बड़ी स्टोरीलाइन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इस वजह से यह साशा बैंक्स की अगली विरोधी हो सकती है। The FIGHT is on between @QoSBaszler & @NiaJaxWWE on #WWERaw! pic.twitter.com/HQTf1IODeZ — WWE (@WWE) July 28, 2020 2- WWE सुपरस्टार नेओमी नेओमी पिछले कुछ सप्ताह से नेओमी को सोशल मीडिया पर फैंस का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला रहा है और फैंस का मानना है कि नेओमी को कंपनी पिछले कुछ महीनों से बड़ा पुश नहीं दे रही है। इस वजह से अगर साशा और नेओमी के बीच टाइटल के लिए फ्यूड की शुरुआत की जाती है तो फैंस का उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा। You mean like you attacked me from behind over karaoke 🤔 https://t.co/WFiB9GlpOa — Trinity Fatu (@NaomiWWE) July 25, 2020 1- असुका असुका साशा और WWE सुपरस्टार असुका के बीच अभी तक देखने को मिले दोनों ही टाइटल मैच बहुत अच्छे थे। अभी तक मेन रोस्टर में असुका ने बहुत अच्छा काम किया है और हाल ही में अपनी दोस्त की बैकस्टेज में मदद करने की वजह से असुका को रॉ विमेंस टाइटल हार गई। WWE स्टार साशा के साथ बुक की गई अभी तक की स्टोरीलाइन बहुत अच्छी है और अगर आने वाले समय में अगर असुका रॉ विमेंस चैंपियनशिप के अपने रीमैच की मांग करती है तो इन दोनों के बीच एक और मैच देखने को मिल सकता है।-www.sportskeeda.com