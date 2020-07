5 कारण क्यों WWE ने साशा बैंक्स को Raw विमेंस चैंपियन बनाया

Raw का शानदार एपी Raw के एपिसोड में विमेंस चैंपियनशिप के लिए असुका और साशा बैंक्स के बीच मैच देखने को मिला था और इस मैच में काउंटआउट की मदद से साशा बैंक्स ने असुका को पराजित कर दिया था। साशा बैंक्स की जीत ने हर WWE फैन चौंका दिया था। ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020: 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं WWE ने कुछ बड़े कारणों की वजह से ही असुका के बजाय साशा बैंक्स को चैंपियन बनाया होगा। अब साशा आधिकारिक रूप से Raw की विमेंस चैंपियन है। खैर, आइए 5 कारणों पर नजर डालते हैं, जिनकी वजह से साशा बैंक्स ने असुका को पराजित किया और विमेंस चैंपियन बनी। 5- WWE के समरस्लैम पीपीवी में साशा बैंक्स और असुका का मैच तय करने के लिए Sasha Banks is the new #WWERAW Women’s Champion! pic.twitter.com/foM7MnjYDX — Gary Cassidy (@WrestlingGary) July 28, 2020 अगर Raw के एपिसोड में असुका की जीत हो जाती तो स्टोरीलाइन का अंत हो जाता और असुका को नई चैलेंजर मिलती। WWE ने समरस्लैम तक स्टोरीलाइन को आगे बढ़ाने के लिए साशा बैंक्स को चैंपियन बनाया। अब समरस्लैम में दोनों सुपरस्टार्स के बीच संभावित रूप से रीमैच हो सकता है। 4- विमेंस टाइटल हारने के बाद स्टैफ़नी मैकमैहन से दुश्मनी की शुरुआत करने के लिए BREAKING: HHH’s birthday is officially cancelled. Moving forward July 27th will now be known as #2BeltzBanks day! The day the #LegitCEO took over the entire company! Run me my check 🗣 pic.twitter.com/ChalAG7OWh — $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 28, 2020 स्टैफ़नी मैकमैहन ने पिछले हफ्ते साशा बैंक्स को अनाधिकारिक चैंपियन घोषित किया था और उनके लिए एक ऐसा नियम बुक किया था कि वो हार जाती। साशा जरूर ही स्टैफनी से बदला लेना चाहेगी और इस वजह से WWE ने इस एंगल को बुक किया। अब साशा बैंक्स अपनी जीत से मैकमैहन को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी हैं। आने वाले समय में यहां से एक संभावित मैच तय हो सकता है। WWE अगर ऐसा करता है तो रेटिंग्स में जरूर ही उछाल आएगा। ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई 3- WWE के दोनों शोज़ पर साशा और बेली को लाने के लिए ALL DA' GOLD! Your winner and officially the NEW #WWERAW Women's Champion: @SashaBanksWWE! #Sasha2Beltz pic.twitter.com/7fhGqQofWx — WWE on FOX (@WWEonFOX) July 28, 2020 इस समय WWE को व्यूअरशिप में काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही WWE के पास बड़े सुपरस्टार्स की कमी है। इस वजह से पिछले कुछ समय से बेली और साशा बैंक्स Raw और SmackDown में नजर आ रही थी। WWE ने इस चीज़ को जारी रखने के लिए बैंक्स को चैंपियन बनाया। 2- साशा बैंक्स और बेली को एक स्तर पर दिखाने के लिए Let's gooooooooooooo! #WWERaw pic.twitter.com/xWauEo6MYE — WWE on FOX (@WWEonFOX) July 28, 2020 इस समय WWE के विमेंस डिविजन की दो सबसे बड़ी स्टार्स बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर WWE से दूर है। इनकी गैर मौजूदगी में बेली एक टॉप स्टार के रूप में उभरकर आ रही थी। Raw को भी एक बड़ी स्टार की जरूरत थी और साशा बैंक्स चैंपियन बनकर ये काम बढ़िया तरह से कर सकती है। 1- साशा बैंक्स और बेली को अलग करने के प्लान्स पर अभी विराम लगाने के लिए Only one way to describe this: Slick. #WWERaw @SashaBanksWWE pic.twitter.com/LD4zKO1S9Z — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 साशा बैंक्स और बेली के बीच WWE समरस्लैम में मैच प्लान कर रहा था लेकिन बाद में प्लान्स को बदल दिया गया। असल में WWE इस बड़े मैच को फैंस के सामने बुक करना चाहता है। इस वजह से WWE समरस्लैम में इस मैच को बुक नहीं कर रहा है। दोनों की दुश्मनी को शुरू होने से पहले रोकने के लिए साशा बैंक्स को चैंपियन बनाया गया है। ये भी पढ़ें- WWE Raw रिजल्ट्स: 27 जुलाई, 2020-www.sportskeeda.com