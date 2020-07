WWE दिग्गज रे मिस्टीरियो की इंजरी और रिंग में वापसी को लेकर अपडेट

WWE एक्सट्रीम रूल्स में सैथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो के बीच ऑय फॉर ऑय मैच हुआ था। इस मैच के विजेता WWE सुपरस्टार सैथ रॉलिंस रहे थे। लेकिन मैच का अंत काफी खतरनाक तरीके से हुआ था। रिंगसाइड में स्टील स्टेप पर एक बार फिर सैथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो की आंख पटक दी थी। जिससे फिर से रे मिस्टीरियो को इंजरी आ गई। इसके बाद ये रिपोर्ट आई कि WWE दिग्गज की इंजरी काफी सीरियस है और वो कुछ समय के लिए रिंग में नजर नहीं आएंगे। WWE ने दिया बयान UPDATE: WWE Digital has learned that @reymysterio’s vision is improving slowly each day, and that his optic nerve is intact, completely secured and back in its socket. A timeline for Mysterio’s return to the ring is unknown at this time. https://t.co/YXoSjacnf5 — WWE (@WWE) July 28, 2020 WWE ने रे मिस्टीरियो की इंजरी पर लेटेस्ट अपडेट दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रे मिस्टीरियो की चोट धीरे-धीरे सही हो रही है। लेकिन अभी उऩकी वापसी के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है कि वो कब आएंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से रे मिस्टीरियो और सैथ रॉलिंस की फ्यूड चल रही है। सैथ रॉलिंस ने कुछ खतरनाक अटैक इस बीच रे पर किए है। सैथ रॉलिंस दो बार रे मिस्टीरियो की आंख को इंजर्ड कर चुके हैं। रे मिस्टीरियो इंजरी की वजह से बाहर है तो अब एलिस्टर ब्लैक इस स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे खास बात ये है कि इस स्टोरीलाइन में रे मिस्टीरियो के बेटे डॉमिनिक मिस्टीरियो भी शामिल हैं। डॉमिनिक को काफी समय से WWE अच्छी स्टोरीलाइऩ में बिल्ड कर रहा है। शायद समरस्लैम में उनका डेब्यू मैच हो सकता है। इसके लिए रॉ में तैयारी की जा रही है। इस बीच कई बार डॉमिनिक ने सैथ रॉलिंस और बडी मर्फी पर अटैक किया। सैथ रॉलिंस ने भी इसका जवाब दिया। समरस्लैम को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। रे की जिस तरह की चोट लगी है उससे लगता नहीं है कि वो जल्द वापसी करेंंगे। इसलिए शायद डॉमिनिक को अब पूरी तरह से आगे किया जा रहा है। ये भी पढ़ें:-SummerSlam में ड्रू मैकइंटायर का मुकाबला WWE के सबसे बड़े विलन से होगा-www.sportskeeda.com