WWE Raw, 27 जुलाई 2020: शो की अच्छी और बुरी बातें

Raw Raw के एपिसोड में कई बड़ी चीज़ें हुई। चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। दो पुराने दोस्त आमने-सामने आए। इसके अलावा विमेंस डिवीजन ने फिर अपना दबदबा दर्शाया। WWE ने Raw के अंतिम एपिसोड को भी बढ़िया बनाया था और इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई इसके बावजूद कुछ जगहों पर WWE ने थोड़ी गलतियां की और इस चीज़ ने हर एक फैन को निराश किया होगा। हर एक एपिसोड की तरह ही Raw के इस एपिसोड की भी अच्छी और बुरी बातें रहने वाली है। इसलिए आइए Raw के एपिसोड की अच्छी और बुरी बातों पर नजर डालते हैं। 1- अच्छी बात: Raw में साशा बैंक्स आधिकारिक रूप से चैंपियन बनी BREAKING: HHH’s birthday is officially cancelled. Moving forward July 27th will now be known as #2BeltzBanks day! The day the #LegitCEO took over the entire company! Run me my check 🗣 pic.twitter.com/ChalAG7OWh — $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 28, 2020 Raw के एपिसोड में साशा बैंक्स ने काउंटआउट से असुका को हराया और आधिकारिक रूप से नई विमेंस चैंपियन बनी। साशा बैंक्स के चैंपियन बनने से रेड ब्रांड के एपिसोड में एक फ्रेश स्टोरीलाइन देखने को मिलेगी। WWE ने साशा बैंक्स को चैंपियन बनाकर एक बढ़िया निर्णय लिया है। साशा बैंक्स और बेली लगातार सबको प्रभावित करते हुए जा रही है और उन्हें रोक पाना काफी मुश्किल रहेगा। 1- बुरी बात: मुस्तफा अली की हार Put the HURT Business ... OUT of business?@AliWWE better tread lightly. #WWERaw pic.twitter.com/Ifw6OAxNv9 — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 मुस्तफा अली WWE के अगले बड़े स्टार बन सकते हैं और ये चीज़ उन्होंने कई बार ढेर किया है। उनके पास शानदार मूव्स और फिनिशर्स का कॉम्बिनेशन है। Raw में उनकी हार होना एक निराशाजनक चीज़ रही। बॉबी लैश्ले की हार होना भी सही निर्णय नहीं होता लेकिन अली ने हाल ही में वापसी की है और उन्हें मोमेंटम बनाने के लिए कुछ मुकाबलों में जीत की सख्त जरूरत है। अगर उनका मैच शैल्टन बैंजामिन से होता तो शायद चीज़ें ज्यादा बढ़िया तरह से आगे बढ़ती। ये भी पढ़ें- WWE Raw रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 27 जुलाई, 2020 2- अच्छी बात: Raw में रैंडी ऑर्टन का अगला शिकार सामने आया Are @DMcIntyreWWE's days with the #WWEChampionship numbered?#WWERaw @RandyOrton pic.twitter.com/sLAk8I38Hz — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 Raw में रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच समरस्लैम में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच तय हो चुका है। ऑर्टन के चैलेंज का जवाब ड्रू ने काफी जल्द दे दिया था। ऑर्टन की स्टोरीलाइन हमेशा ही रोचक रही है। WWE ने उन्हें फिर मेन इवेंट स्टोरीलाइन में डाला है और ये चीज़ बढ़िया रही है। दोनों ही स्टार्स को रोक पाना पिछले कुछ समय में मुश्किल रहा है। इस वजह से दोनों की दुश्मनी को देखना रोचक रहेगा। 2- बुरी बात: मेन इवेंट के नतीजे के बारे में सबको पता था 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯#WWERaw #ExtremeRules @DMcIntyreWWE @HEELZiggler pic.twitter.com/NfgOdzr8tM — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 WWE ने मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ ज़िगलर का मैच तय किया था। हर कोई जानता थी कि ड्रू आसानी से चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और मैच का नतीजा लगभग तय था। इसके बावजूद WWE ने इस मैच को मेन इवेंट में बुक किया। इसके बजाय Raw विमेंस टाइटल मैच एक अच्छा मेन इवेंट साबित हो सकता था। WWE को Raw के मेन इवेंट प्रेडिक्टेबल मैच बुक नहीं करना चाहिए था। ये भी पढ़ें- WWE Raw रिजल्ट्स: 27 जुलाई, 2020-www.sportskeeda.com