WWE Raw प्रीव्यू: दो बड़े चैंपियनशिप मैच होंगे, लैजेंड किलर का अगला शिकार सामने आएगा

डॉमिनिक मिस्टीरियो WWE Raw का अगला एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। WWE ने शो के लिए काफी सारी चीज़ें तय कर दी है। बड़े चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेंगे और रैंडी ऑर्टन का अगला प्रतिद्वंदी भी सामने आने वाला है। इन सबके अलावा काफी सारी अन्य बड़ी चीज़ों को भी कंपनी ने एडवर्टाइज किया है। खैर, आइए Raw के एपिसोड के प्रीव्यू पर एक नजर डालते हैं। - Raw में असुका vs साशा बैंक्स (Raw विमेंस चैंपियनशिप) With the #WWERaw #WomensTitle on the line tomorrow night, who will be victorious...@WWEAsuka or @SashaBanksWWE? — WWE (@WWE) July 26, 2020 एक्सट्रीम रूल्स में साशा बैंक्स ने विवादित तरीके से चैंपियनशिप जीती थी और इसके बाद Raw के अंतिम एपिसोड में स्टेफ़नी मैकमैहन ने दोनों सुपरस्टार्स के बीच रीमैच तय किया। दोनों स्टार्स आमने-सामने आने वाली है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि इस मैच का सही तरह से अंत देखने को मिले और एक आधिकारिक चैंपियन देखने को मिले। इस मैच में असुका की जीत के काफी ज्यादा चांस है। खैर, साशा बैंक्स की ओर से भी कुछ चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। बेली की इंटरफेरेंस के काफी ज्यादा चांस रहने वाले हैं। - Raw की शुरुआत करेंगे रैंडी ऑर्टन .@RandyOrton is ready to 𝙠𝙞𝙘𝙠 off #WWERaw tomorrow night by announcing his next target! WHO could it be?!https://t.co/xOY1JjLuXX pic.twitter.com/rVnD4vCNOI — WWE (@WWE) July 26, 2020 रैंडी ऑर्टन ने पिछले हफ्ते बिग शो को हराया था और अब उनकी ये दुश्मनी खत्म हो चुकी है। अब उन्हें एक नई स्टोरीलाइन की जरूरत होगी और वो Raw के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। यहां पर उनकी अगली स्टोरीलाइन की शुरुआत हो सकती है। इस समय ऐज चोटिल है और इस वजह से ये दुश्मनी आगे नहीं बढ़ सकेगी लेकिन ऑर्टन WWE चैंपियन को अपना अगला शिकार बना सकते हैं। इसकी शुरुआत ऑर्टन Raw के इसी एपिसोड से कर सकते हैं। - Raw में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच Which team will score the victory in the #TripleThreat tomorrow night and challenge the #StreetProfits for the #WWERAW #TagTeamTitles at @WWE #SummerSlam? — WWE (@WWE) July 26, 2020 WWE ने Raw के एपिसोड में एंजल गार्जा और एंड्राडे vs वाइकिंग रेडर्स vs रिकोशे और सेड्रिक का ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच तय किया है। इस मैच के विजेता को समरस्लैम में Raw टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। - Raw में डॉमिनिक मिस्टीरियो नजर आएंगे .@reymysterio's son @35_Dominik is coming to #WWERaw tomorrow night to confront @WWERollins!https://t.co/UwJxtGCQG5 pic.twitter.com/JZ4cxHn8fm — WWE (@WWE) July 26, 2020 WWE ने हाल ही में घोषणा करके बताया है कि रे मिस्टीरियो के बेटे Raw में नजर आएंगे और वो सैथ रॉलिंस को कंफ्रंट करेंगे। WWE इस सैगमेंट में जरूर कुछ बड़ी चीज़ें तय कर सकता है। यहां से डॉमिनिक के WWE में सबसे पहले मैच की भी घोषणा हो सकती है। - Raw में ड्रू मैकइंटायर vs डॉल्फ ज़िगलर Next week we get Asuka vs Sasha Banks for the Raw Women's Championship and Dolph Ziggler vs Drew McIntyre for the WWE Championship. #WWERaw #WWE pic.twitter.com/JEZRKNBvde — Dave Anderson (@daveanderson019) July 21, 2020 पिछले हफ्ते डॉल्फ ने ड्रू से एक रीमैच की मांग की थी और इस वजह से Raw के इस एपिसोड में मैच होने वाला है। खास बात ये है कि ड्रू मैकइंटायर मैच में स्टिप्युलेशन चुनने वाले हैं और वो जरूर कुछ रोचक चीज़ चुन सकते हैं।