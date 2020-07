5 बड़ी चीजें जो WWE सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन के चैंपियन बनने के बाद देखने को मिल सकती है

WWE WWE द्वारा आयोजित होने वाले समरस्लैम पीपीवी 2020 में WWE चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच देखने को मिलेगा। इस ड्रीम मैच को लेकर सभी फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित है और वर्तमान समय में रैंडी ऑर्टन रॉ ब्रांड के सबसे हील सुपरस्टार है। इस मैच को इसलिए बुक किया ताकि ड्रू मैकइंटायर के टाइटल रन को सफल बनाया जा सके। The #WWEChampionship is on the line at #SummerSlam when @DMcIntyreWWE defends the gold against #TheViper @RandyOrton! https://t.co/CgYWVb1C0U pic.twitter.com/tjBJUCeFx7 — WWE SummerSlam (@SummerSlam) July 28, 2020 इस आर्टिकल में हम उन 5 बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे जो रैंडी ऑर्टन के WWE चैंपियन बनने के बाद देखने को मिल सकती है। 5- WWE में बड़ा और आखिरी टाइटल रन इस सप्ताह आयोजित हुए रॉ ब्रांड के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन ने अपने रेसलिंग करियर की उपलब्धियों को गिनाया। इस बात से कोई भी प्रो रेसलिंग फैन इंकार नहीं कर सकता कि ऑर्टन कंपनी के इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय सुपरस्टार में से एक है। इन्होंने अपने रेसलिंग करियर में 13 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है। अगर रैंडी ऑर्टन समरस्लैम पीपीवी 2020 में ड्रू मैकइंटायर को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर लेते है तो वह ट्रिपल एच की बराबरी कर लेंगे। इसके साथ ही शायद यह इनका सबसे बड़ा और आखिरी टाइटल रन है। ये भी पढ़ें: WWE में कभी काम नहीं करेंगे ये 6 सुपरस्टार्स Are @DMcIntyreWWE's days with the #WWEChampionship numbered?#WWERaw @RandyOrton pic.twitter.com/sLAk8I38Hz — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 4- सर्वाइवर सीरीज 2020 में रैंडी ऑर्टन बनाम ब्रे वायट We Need This Feud. The Fiend vs Randy Orton #WWE #WrestlingCommunity pic.twitter.com/mfs39HGonn — Drew McChamp ⚔🖤 #NEO #PTW #TNA (@PunkerOnYT) June 27, 2020 ब्रे वायट का नया गिमिक द फीन्ड वर्तमान समय में फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय है। समरस्लैम पीपीवी के लिए एक बड़े टाइटल मैच की घोषणा हो चुकी है और आने वाले समय में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए भी मैच की घोषणा हो सकती है। यह मैच ब्रॉन स्ट्रोमैन और द फीन्ड के बीच देखने को मिल सकता है। अगर इस मैच में ब्रे वायट और WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाले मैच में रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं तो सर्वाइवर सीरीज पीपीवी 2020 में चैंपियन बनाम चैंपियन मैच मैच देखने को मिल सकता है। Looks like Randy Orton is back in the Wyatt Family compound! #RAW #WWE pic.twitter.com/NE8Ixsx1F0 — Sportskeeda Wrestling (@SKProWrestling) March 10, 2020 ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई 3- ड्रू मैकइंटायर को मिड-कार्ड में भेज दिया जाए ✅ First Scotsman signed to WWE ✅ Reigning WWE Champion ✅ King of 𝑪𝒍𝒂𝒚𝒎𝒐𝒓𝒆 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒓𝒚 Hit ▶️ and learn more about your fighting champion, @DMcIntyreWWE. pic.twitter.com/Rp2hpdidaW — WWE (@WWE) June 19, 2020 WWE पिछले कुछ महीनों से ड्रू मैकइंटायर को बहुत ज्यादा पुश दे रही है और सभी प्रो रेसलिंग फैंस इनके टाइटल रन को पसंद भी कर रहे हैं। इन्होंने रेसलमेनिया 36 में ब्रॉक लैसनर को हराकर कंपनी का सबसे बड़ा टाइटल पहली बार अपने नाम किया। अगर समरस्लैम पीपीवी 2020 में इन्हें हार का सामना करना पड़ता है तो शायद कंपनी एक बार मिड-कार्ड में भेज सकती है। #OuttaNowhere pic.twitter.com/3WDzeE8XWe — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 22, 2020 2- WWE सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन के चैंपियन बनने के बाद उनके लिए कुछ बेहतरीन फ्यूड "You don’t get to invest into these matches because they are just boom, boom, boom, boom..." While talking to @SKProWrestling's @rdore2000, @RandyOrton sent out a message to @NXTCiampa and the entire #WWENXT roster! #WWE #NXTTakeOver Full interview: https://t.co/VVGncIrJ41 pic.twitter.com/E6nJdzZeMu — Sportskeeda Wrestling (@SKProWrestling) June 10, 2020 वर्तमान समय में रैंडी ऑर्टन फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय है और इस वजह से अगर यह समरस्लैम पीपीवी 2020 में चैंपियनशिप अपने नाम कर लेते हैं तो फैंस को कई बेहतरीन फ्यूड देखने को मिल सकती है। ऑर्टन के चैंपियन बनने के बाद कंपनी इनकी फ्यूड केविन ओवेंस और NXT ब्रांड से हाल ही में आए मेन रोस्टर में सुपरस्टार्स के साथ बुक कर सकती है। 1- WWE चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 37 में रैंडी ऑर्टन बनाम ऐज का मैच THAT. WAS. AWESOME.@RandyOrton has DEFEATED @EdgeRatedR in what very well may be the GREATEST WRESTLING MATCH EVER! #WWEBacklash pic.twitter.com/dcEfAuKtjm — WWE (@WWE) June 15, 2020 WWE सुपरस्टार ऐज ने इस साल की शुरुआत में चौंकाने वाली वापसी की और इनकी वापसी से सभी फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित थे। रॉयल रंबल पीपीवी 2020 में वापसी के बाद इनकी फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ शुरू हुई और इन दोनों रेसलर्स के बीच रेसलमेनिया 36 में मैच देखने को मिला। इस मैच में ऐज ने जीत हासिल की और इसके बाद इन रेसलर्स के बीच एक बार फिर बैकलैश 2020 में एक रीमैच देखने को मिला। इस बार यह मैच रैंडी ऑर्टन जीता और अभी तक इन दोनों रेसलर्स के बीच ही मैच में कोई भी टाइटल डिफेंड नहीं किया जा रहा था। इस वजह से समरस्लैम में ऑर्टन जीत हासिल करते हैं तो इन दोनों रेसलर्स के बीच रेसलमेनिया 37 में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है।-www.sportskeeda.com