3 WWE सुपरस्टार्स जिन्हें जॉन सीना ने टॉप पर पहुंचाया

जॉन सीना जॉन सीना को रेसलिंग इतिहास का सबसे बड़ा स्टार खा जा सकता है। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन ने 2002 में अपना डेब्यू किया था और जल्द ही वो अपने नए गिमिक से फैंस से कनेक्ट होने में सफल रहे थे। WWE ने बाद में इस सुपरस्टार को कंपनी का अगला टॉप स्टार बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने WWE टाइटल पर कब्जा किया और अपना नाम स्थापित किया। इसके साथ ही ये स्टार दिग्गजों को हराने में सफल रहे और इसी वजह से उन्हें फैंस द्वारा जाना जाने लगा। हर एक रेसलर का मुख्य समय जरुर खत्म होता हैं। And both beat John Cena pic.twitter.com/38sNTR7Sug — Alastair McKenzie🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mckenzieas93V2) July 25, 2020 ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020 : 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं कुछ सालों पहले जॉन सीना का मुख्य समय भी खत्म हो गया और उनके पास WWE को नए सुपरस्टार्स देने का मौका आ गया था। इसी दौरन सीना ने कुछ नए सुपरस्टार्स से हारकर उन्हें अगला टॉप स्टार बनाने में मदद की। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें जॉन सीना ने टॉप स्टार बनाया। 3- पूर्व WWE चैंपियन सैथ रोलिंस What's your favourite seth match ?@WWERollins #SethRollins #MondayNightMessiah #wwe pic.twitter.com/hRsFpgDlW3 — Candy 🍬🍫 I❤Seth Rollins #MondayNightMessiah 🔥 (@RollinssfanGirl) July 22, 2020 रोलिंस के सफल करियर में जॉन सीना का सबसे बड़ा हाथ है। रेसलमेनिया में सैथ रोलिंस ने WWE टाइटल पर कब्जा कर लिया था। समरस्लैम 2015 में दोनों सुपरस्टार्स के बिच विनर टेक्स ऑल मैच हुआ था। इस मैच में US टाइटल और वर्ल्ड टाइटल दांव पर था। लग रहा था कि कंपनी, रोलिंस से टाइटल लेकर अपने सबसे बड़े स्टार को डबल चैंपियन बनाना चाहती है। ऐसा नहीं हुआ, रोलिंस ने इस सबसे बड़े सुपरस्टार को हराकर अपने करियर की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद वो डबल चैंपियन बन गये और सीना पर जीत मिलने से वो प्रशंसको की नजर में आने लग गए। ये भी पढ़ें:- WWE में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले 3 सुपरस्टार्स 2- पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन केविन ओवेंस #SavageSoldiers John Cena vs Kevin Owens - MitB'15 US Champion vs NXT Champion. It was such a great match, without any dpubt Wrestlemania worthy. Owens debuted few weeks before it and instantly get few matches with Cena, first he had won but this time Cenation leader was better pic.twitter.com/R5Fzvvz2qj — Mateusz54 (@Mateusz_316) July 26, 2020 जॉन सीना ने केविन ओवेंस को मेन रोस्टर पर आते ही टॉप स्टार बना दिया। उस समय NXT ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था और फैंस इस शो से ज्यादा परिचित नहीं थे। WWE ने अचानक से NXT चैंपियन और US चैंपियन के बीच मैच तय कर दिया था। हर किसी को लग रहा था कि जॉन सीना को मुकाबले में जीत मिल जाएगी लेकिन ओवेंस ने सबको चौंका दिया। एक शानदार मुकाबले में ओवेंस की जीत हुई। बाद में भी उनके बीच मुकाबले हुए। 1- पूर्व WWE चैंपियन रोमन रेंस Like for John cena RT for Roman regins pic.twitter.com/nFlHlz79io — Hammmmad♡ (@HAMMAD_KHATTAK6) April 23, 2017 जॉन सीना ने सालों तक WWE के टॉप स्टार की भूमिका निभाई है लेकिन उनके जाने के बाद WWE को एक नया पोस्टर बॉय मिल गया। कंपनी ने रेंस को अगला टॉप स्टार बनाने का निर्णय लिया। रोमन भले ही कई स्टार्स को हरा चुके थे लेकिन उन्हें जॉन पर जीत नहीं मिली थी। जॉन सीना भी रोमन रेंस के साथ काम करना चाहते थे। इस वजह से 2017 में दोनों फेस सुपरस्टार्स का सामना हुआ। यहाँ जॉन सीना ने रोमन को टॉप स्टार बनाया और उन्हें ओवर किया। ये भी पढ़ें:- 3 मौके जहां WWE दिग्गज जॉन सीना वापसी कर सकते हैं