3 मौके जहां WWE दिग्गज जॉन सीना वापसी कर सकते हैं

जॉन सीना जॉन सीना WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक रहे हैं। जॉन सीना 15 से भी ज्यादा सालों से WWE का हिस्सा रहे हैं। अपने सफल WWE करियर के बाद इस दिग्गज ने फिल्मों की ओर रुख किया और इस समय वो अपना पूरा ध्यान एक्टिंग पर लगा रहे हैं। इसके बावजूद 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन समय-समय पर WWE में नजर आते हैं। पिछले कुछ समय में जॉन सीना बड़े इवेंट में मैच लड़ने के लिए आए हैं। हाल ही में रेसलमेनिया में जॉन सीना का सामना ब्रे वायट के खिलाफ हुआ था। इसके मुकाबले के बाद ये दिग्गज WWE में नजर नहीं आए हैं। John Cena Vs Drew McIntyre For The WWE Championship Cena Wins,Turns Heel And Forms The Nwo pic.twitter.com/tO4zCw4GzD — Paddy O'Connor (@PaddyOcVFL) July 22, 2020

हर एक फैन के मन में सवाल होगा कि जॉन सीना किस पीपीवी में नजर आ सकते हैं। WWE जरूर जॉन सीना को लाइव ऑडियंस के सामने लाने तक इंतजार कर सकता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे इवेंट्स है, जहां पूर्व US चैंपियन नजर आ सकते हैं। इसलिए हम बात करने वाले हैं 3 पीपीवी के बारे में जहां जॉन सीना वापसी कर सकते हैं। 3- WWE सर्वाइवर सीरीज 2020 #OnThisDayInWWE 5 years ago, @StephMcMahon and @TripleH fired @HEELZiggler, @ERICKROWAN and @Ryback22 for siding with John Cena at Survivor Series against The Authority. Cena's face... 😕 pic.twitter.com/aczqbxcwDl — On This Day in WWE (@WWEotd) January 5, 2020 WWE के 4 सबसे बड़े इवेंट्स में सर्वाइवर सीरीज का नाम भी शामिल है। हर साल WWE इस बड़े इवेंट में बड़े सुपरस्टार्स को बुक करता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सर्वाइवर सीरीज तक WWE लाइव ऑडियंस को लाने में सफल हो जाएगा। लाइव ऑडियंस का फिर WWE में ध्यान खींचने के लिए वो जॉन सीना को बुला सकते हैं। जॉन सीना टीम Raw या SmackDown का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ सालों पहले भी जॉन सीना अचानक से टीम SmackDown का हिस्सा बन गए थे। कुछ ऐसा ही इस बार भी हो सकता है।

2- WWE का क्रिसमस स्पेशल शो And both beat John Cena pic.twitter.com/38sNTR7Sug — Alastair McKenzie🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mckenzieas93V2) July 25, 2020 हर साल WWE क्रिसमस पर खास एपिसोड टेप करता है। पिछले कुछ सालों में जॉन सीना Raw या SmackDown के स्पेशल शो में नजर आ चुके हैं। इस साल के अंत में सीना की वापसी हो सकती है। इस दिग्गज को शो में बुक करके WWE अपने प्रशंसकों को बड़ा सरप्राइज दे सकता है। जॉन सीना हमेशा की फैंस की इच्छा को पूरा करते हैं और इस वजह से वो अपने फैंस की इस ख्वाइश को भी पूरा कर सकते हैं। 1- WWE रॉयल रंबल 2021 Marc might just rock up at Brno like John Cena at the 2008 Royal Rumble. pic.twitter.com/a0AjNUOwvJ — Dre Harrison (@Harrison101HD) July 21, 2020 अगर WWE जॉन सीना को क्रिसमस के खास एपिसोड में नहीं बुला पाता है तो फिर वो सीधा 2021 में ही नजर आ सकते हैं। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रॉयल रंबल 2021 मैच का हिस्सा बन सकते हैं। जॉन सीना पिछले कुछ समय से रॉयल रंबल मैच में नजर नहीं आए हैं और इस वजह से WWE उन्हें 2021 के पहले इवेंट में बुला सकता है। अगर WWE सरप्राइज रिटर्न बुक करता है तो भी बढ़िया चीज़ रहेगी।