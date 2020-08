3 WWE के दिग्गज जिनको रोमन रेंस को रिटायर करना चाहिए

WWE के बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस रोमन रेंस ने अभी तक किसी को WWE से रिटायर नहीं किया है। भले ही रोमन रेंस बड़े रेसलर हैं लेकिन फैंस की नजरों में उन्हें वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। कहा जाता है कि नया सुपरस्टार जो WWE में फेमस हो वहीं दिग्गजों को रिटायर करता है जिससे उनका करियर अच्छा बन सके। रोमन रेंस को भी अपना करियर बनाने के लिए कुछ ऐसा ही करना होगा। यहां हम बात करने वाले हैं उन 3 दिग्गज की जिन्हें रोमन रेंस को रिटायर करना चाहिए। WWE दिग्गज ऐज (स्पीयर Vs स्पीयर) WWE दिगग्ज ऐज ऐज ने रॉयल रंबल 2020 में लगभग 9 सालों बाद वापसी की थी और कई रेसलर्स को एलिमिनेट किया था। हालांकि रोमन रेंस के साथ उन्हें रिंग शेयर किया था लेकिन कभी भी ये दोनों सिंगल्स मैच नहीं लड़ पाए हैं। ऐसे में रोमन रेंस और ऐज का मैच हो सकता है जो एक स्पीयर Vs स्पीयर मैच होना चाहिए। ऐज भी चोटिल हैं लेकिन WWE के कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनकी वापसी कब होगी ये साफ नहीं है। ऐसे में जब भी ऐज के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले एक आखिरी मैच रोमन रेंस के खिलाफ होना चाहिए। जिससे साफ हो जाएगा कि किसका स्पीयर भारी है। ऐज के रिटायर होने के बाद सिर्फ रोमन रेंस ही मेंस सुपरस्टार रह जाएंगे जो स्पीयर का इस्तेमाल करेंगे। WWE में मेंस रेसलर्स में गोल्डबर्ग, ऐज, बतिस्ता और रायनों स्पीयर मारते थे। इसमें से अभी सिर्फ ऐज ही बचे हैं। WWE के 16 बार के चैंपियन जॉन सीना (लास्ट टाइम एवर मैच) WWE WWE नो मर्सी साल 2017 में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हो चुका है। इस मैच को रोमन रेंस ने जीत लिया था और सीना ने उनका हाथ ऊपर किया था जैसा कr तस्वीर में देख सकते हैं। माना गया था कि सीना रिटायर हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जॉन सीना हॉलीवुड में व्यस्त हैं तो ये अच्छा मौका है कि वो रोमन रेंस के खिलाफ लास्ट टाइम एवर मैच की मांग विंस से कर सकते हैं और रोमन रेंस के खिलाफ रिटारमेंट मैच लड़ सकते हैं जिससे एक नए युग का आगाज होगा। WWE दिग्गज ट्रिपल एच (करियर Vs करियर) लाइव इवेंट के दौरान की एक तस्वीर WWE के दिग्गज और NXT के कर्ता धर्ता ट्रिपल एच को अब रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि अब वो रिंग के बाहर का काम संभाल रहे हैं। ट्रिपल एच को शानदार विदाई सिर्फ रोमन रेंस दे सकते हैं क्योंकि वो इस वक्त के बड़े सुपरस्टार हैं। ट्रिपल एच ने अपने करियर में सब हासिल किया है और 14 बार के चैंपियन रहे हैं। भले ही रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंस उन्हें हरा चुके हैं लेकिन रेसलमेनिया 37 में एक और मैच रोमन रेंस बनाम ट्रिपल होना चाहिए। जिसमें करियर Vs करियर देखने को मिले। रोमन रेंस को इस मैच में जीत मिलनी चाहिए जबकि ट्रिपल एच को विदाई। रेसलमेनिया 35 में ट्रिपल एच ने बतिस्ता को विदाई दी थी।-www.sportskeeda.com