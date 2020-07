WWE के पूर्व चैंपियन ने कहा कंपनी को अलविदा, सुपरस्टार्स ने दिया भावुक संदेश

WWE इस हफ्ते की रॉ के बाद WWE की पूर्व चैंपियन कायरी सेन ने WWE को आधिकारिक रूप से अलविदा बोल दिया है। इसी के बाद काफी सारे सुपरस्टार्स ने उन्हें अलविदा संदेश देना शुरु कर दिया है। कायरी सेन ने WWE में रहते हुए कई सारे यादगार मैच दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो जहां भी जाए धमाकेदार प्रदर्शन की करें। WWE दिग्गजों ने दिया संदेश NXT के कर्ता धर्ता ट्रिपल एच ने कायरी सेन के जाने के बाद उन्हें संदेश दिया है, उन्होंने लिखा है कि कायरी ने WWE और NXT में काफी अच्छा समय बिताया हैं। इसी के अलावा सुपरस्टार एजे स्टाइल्स और स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियन बेली ने भी कायरी सेन को अलविदा संदेश दिया है। A truly unique young woman with the ability to capture hearts, minds (and pirate ships!!!) Proud of @KairiSaneWWE’s growth as a performer and her time spent with #WWENXT and @WWE. pic.twitter.com/mkUukw4SGw — Triple H (@TripleH) July 29, 2020 @KairiSaneWWE will be missed in the @WWE From the elbow to the forearm you are one of the best. The truth is there is no place like home. Thank you for sharing your time and hard work with us. — AJ Styles (@AJStylesOrg) July 29, 2020 Wait. No...#ComeBackKairi https://t.co/K3WeAMdKmv — Bayley (@itsBayleyWWE) July 29, 2020 स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियन बेली के ट्वीट से रेसलिंग वर्ल्ड को चौंका दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले दोनों ने सिंगल्स में मैच लड़ा था। जबकि इस हफ्ते जब रॉ में साशा बैंक्स और असुका का विमेंस टाइटल के लिए मैच हुआ था तब बेली को कायरी सेन पर अटैक करते हुए देखा गया था। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ये माना जा रहा था कि कायरी सेन का आखिरी मैच समरस्लैम 2020 में असुका के खिलाफ रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए होगा लेकिन अब सभी खबरों पर विराम लग गया है। कायरी सेन ने WWE में रहते हुए NXT विमेंस चैंपियनशिप को जीता है, मेन रोस्टर में विसेंस टैग टीम चैंपियनशिप को भी अपने नाम किया है। मेन रोस्टर में कायरी सेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हैं। हालांकि कायरी सेन ने WWE को क्यों छोड़ा है ये सवाल आज भी सामने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कायरी सेन जापान अपने घर जाना चाहती थी। हालांकि ये भी बताया गया है कि कायरी ने WWE को अच्छे रिश्तों के साथ छोड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय बात कायरी सेन को फिर से कंपनी में देखे।-www.sportskeeda.com