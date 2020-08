5 WWE सुपरस्टार्स जो नई वायट फैमिली में ब्रे वायट और एलेक्सा ब्लिस का साथ दे सकते हैं

वायट और ब्लिस डब्लू डब्लू ई (WWE) एक्सट्रीम रूल्स 2020 की वायट स्वाम्प फाइट में एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) सिस्टर एबीगेल के रूप में नजर आईं थी। वहीं इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन के अंतिम क्षणों में द फीन्ड (The Fiend) ने ब्लिस पर अटैक कर दिया था। ये भी पढ़ें: WWE स्मैकडाउन में द फीन्ड द्वारा एलेक्सा ब्लिस पर अटैक के 5 बड़े कारण अब उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में वायट और ब्लिस एक टीम के रूप में नजर आने वाले हैं। इसे नई वायट फैमिली की रचना की शुरुआत कहना भी गलत नहीं होगा। इसलिए इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 WWE सुपरस्टार्स के नाम आपके सामने रखने वाले हैं जो जल्द ही वायट की नई टीम से जुड़ सकते हैं। WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन Bray Wyatt planted a present in the ring containing Braun Strowman’s black sheep mask from his Wyatt Family days. Really cool moment and a great reveal!#SmackDown pic.twitter.com/QRe5orcUiU — Gary Cassidy (@WrestlingGary) April 18, 2020 इस टीम में मौजूदा WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) के शामिल होने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं क्योंकि स्ट्रोमैन और वायट पहले भी एक टीम का हिस्सा रहे हैं। ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि WWE समरस्लैम 2020 में स्ट्रोमैन को यूनिवर्सल टाइटल गंवाना पड़ सकता है। लंबे समय से चली आ रही इस दुश्मनी के खत्म होने में एलेक्सा अहम भूमिका निभा सकती हैं। आपको याद दिला दें कि मिक्स्ड मैच चैलेंज टूर्नामेंट में द मॉन्स्टर अमंग मेन और एलेक्सा एक ही टीम का हिस्सा थे। इसलिए वो वायट फैमिली में शामिल होकर अपने पूर्व पार्टनर स्ट्रोमैन को भी इस नई टीम का हिस्सा बना सकती हैं। स्ट्रोमैन के नई वायट फैमिली में शामिल होने का एक बड़ा संकेत ये भी है कि कुछ समय पहले वायट ने अपने पूर्व साथी को वायट फैमिली के पुराने दिनों की याद दिलाई थी। अब अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इन्हें हरा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जो असल जिंदगी में अंडरटेकर के अच्छे दोस्त रहे हैं बो डलास Merry Christmas from our family to yours! @WWEBrayWyatt @MikaRotunda pic.twitter.com/njacTxy2YT — Bo Dallas (@TheBoDallas) December 25, 2018 अब वो बात पुरानी हो चली है जब WWE फैंस नहीं जानते थे कि ब्रे वायट और बो डलास असल जिंदगी में एक-दूसरे के भाई हैं। वहीं WWE पिछले कुछ समय से पर्सनल लाइफ पर आधारित स्टोरीलाइंस पर जोर देती आ रही है। कुछ फैंस हमेशा से ब्रे वायट और बो डलास को एकसाथ काम करते देखने के इच्छुक भी रहे हैं। खास बात ये है कि इससे डलास के करियर को भी एक नई शुरुआत मिल सकेगी। ये भी पढ़ें: 3 WWE सुपरस्टार्स जो ऐज के खिलाफ मैच लड़ना चाहते हैं एबिस .@WWE #WWEHallOfFame pic.twitter.com/BcyOI6xxUQ — Abyss (@TherealAbyss) April 7, 2019 एबिस Impact Wrestling के सबसे महान और लोकप्रिय सुपरस्टार्स में से एक रहे हैं। पिछले साल ही उन्होंने WWE को ज्वाइन किया है। हालांकि अभी वो कंपनी के साथ बैकस्टेज प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं लेकिन ऐसी भी खबरें आती रहीं हैं कि वो एक इन रिंग परफ़ॉर्मर के तौर पर में WWE में आए हैं। हालांकि बढ़ती उम्र के कारण शायद एबिस रिंग में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाएं लेकिन उनका कैरेक्टर इस स्टोरीलाइन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। एरिक रोवन Daddy’s back#LetTheSinBegin And Always....#DownWithTheMachine pic.twitter.com/DF1U9jdKEE — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) June 20, 2020 अप्रैल 2020 में WWE से रिलीज़ किए गए सुपरस्टार्स में रोवन का भी नाम शामिल था। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार WWE रिलीज़ किए जा चुके कुछ सुपरस्टार्स को दोबारा अपने साथ जोड़ सकती है। इसके अलावा ब्रे वायट ने भी हाल ही में रोवन के साथ तस्वीर साझा की थी। जिससे उनकी WWE में वापसी की उम्मीद और भी बढ़ गई है। कुछ समय तक उनके पार्टनर रहे ल्यूक हार्पर अब AEW में जा चुके हैं इसलिए रोवन के पास कोई पार्टनर नहीं है, वहीं वायट के सहारे रोवन को बड़ा पुश दिया जा सकेगा। ये भी पढ़ें: 5 WWE सुपरस्टार्स जिनकी विंस मैकमैहन ने असल जिंदगी में मदद की एलिस्टर ब्लैक View this post on Instagram And now I must re-write 4 years of my own history by getting rid of that weakness. The same weakness that caused this betrayal, this is where my accountability ends, and yours starts. A post shared by Aleister Black (@aleister_black) on Jul 30, 2020 at 6:42am PDT एलिस्टर ब्लैक के मेन रोस्टर में आने के बाद WWE उन्हें बेहतर स्टोरीलाइंस का हिस्सा नहीं बना पाई है। वहीं कुछ दिन पहले ब्लैक ने सोशल मीडिया पर संकेत दिए थे कि जल्द ही वो नए कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। एलिस्टर ब्लैक और b वायट का डार्क कैरेक्टर संभव ही WWE फैंस के आकर्षण का केंद्र बन सकता है।-www.sportskeeda.com