5 WWE सुपरस्टार्स जो असल जिंदगी में अंडरटेकर के अच्छे दोस्त हैं

अंडरटेकर और उनके दोस्त WWE सुपरस्टार्स 7 बार के डब्लू डब्लू ई (WWE) चैंपियन अंडरटेकर (Undertaker) का नाम प्रो रेसलिंग इतिहास के सबसे महान इन रिंग परफ़ॉर्मर्स में गिना जाता है। कम ही ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो अपने पूरे करियर के दौरान WWE के प्रति निष्ठावान रहे, उन्हीं में से एक नाम अंडरटेकर का भी है। उनका 30 साल तक WWE से जुड़े रहना दर्शाता है कि वो उन्होंने इस दौरान कितने अच्छे दोस्त भी बनाए होंगे। इसलिए इस आर्टिकल में हम ऐसे 5 WWE सुपरस्टार्स के नाम आपके सामने रख रहे हैं जो असल जिंदगी में अंडरटेकर के अच्छे दोस्त हैं। शेन मैकमैहन WWE चेयरमैन विंस मैकमैहन के बेटे हैं "For the love of mankind, Shane just exploded through our table!" Still can't believe @ShaneMcMahon jumped off the top of the cell at #WrestleMania32 😯 pic.twitter.com/hXn2MH4BId — SportsCenter (@SportsCenter) March 30, 2020 शेन मैकमैहन (Shane Mcmahon), अंडरटेकर को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं और दोनों एटीट्यूड एरा से एकसाथ काम करते आए हैं। इस बीच इन्होंने एक टीम भी बनाई जिसका नाम द कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री था। रेसलमेनिया 32 के धमाकेदार हैल इन ए सैल मैच के बारे में शेन ने बताया था कि उस मैच को करवाने का आयडिया अंडरटेकर ने ही दिया था। शेन ये भी कह चुके हैं कि वो अंडरटेकर के साथ पिछले 25 साल से हैं और साथ में मस्ती भी करते हैं। रिक फ्लेयर pic.twitter.com/4UkscwU4WB — WrestleFeed (@WrestleFeedApp) September 17, 2018 रिक फ्लेयर (Ric Flair) और अंडरटेकर की मुलाकात WCW में हुई थी और इनकी दोस्ती समय के साथ गहरी होती गई है। फ्लेयर बता चुके हैं कि वो रेसलमेनिया 18 के मैच से पहले बहुत घबराए हुए थे और अंडरटेकर के साथ अच्छी दोस्ती होने के कारण फ्लेयर ने अपनी समस्या को द डेड मैन के साथ शेयर भी किया। अंडरटेकर भी कह चुके हैं कि फ्लेयर के साथ लॉकर रूम साझा करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात रही। जेबीएल This was Godfathers wedding! https://t.co/ivlnr1yNzV — John Layfield (@JCLayfield) January 5, 2016 जेबीएल ने WWE रॉ में अपना पहला मैच अंडरटेकर के खिलाफ ही लड़ा था। दूसरी खास बात ये है कि दोनों सुपरस्टार्स टेक्सस में पले-बडे हैं। Sportskeeda को दिए एक इंटरव्यू में जेबीएल ने कहा था कि, "वो मेरी शादी में भी आए और हम काफी अच्छे दोस्त हैं। जितने मैच मैंने उनके खिलाफ लड़े हैं, शायद ही किसी के खिलाफ लड़े हों। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी और अंडरटेकर की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है। केन The first bout between The Undertaker and Kane at #WrestleMania 14 pic.twitter.com/jnhlm4NDsr — Wrestling's Past (@WrestlingsPast) April 2, 2014 केन और अंडरटेकर पिछले 30 सालों से एकसाथ काम करते आ रहे हैं इसलिए इनके बीच गहरी दोस्ती होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने एक टीम के रूप में अपना आखिरी मैच WWE क्राउन ज्वेल 2018 में लड़ा था जिसमें ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स को जीत मिली थी। दोनों को WWE में 2 भाइयों की जोड़ी के रूप में देखा जाता रहा है। खास बात ये है कि असल जिंदगी में भी इनके बीच भाई-भाई जैसा प्यार है। विंस मैकमैहन Undertaker on Vince McMahon in The Last Ride: Chapter 2: - Take what you see on TV and amp it up." - "His walk to the ring kills my mum." - "I can't think of anybody more influential than my life, other than my father." - "I would take a bullet for the man, honestly." pic.twitter.com/MBWBvrDZKm — Gary Cassidy (@WrestlingGary) May 15, 2020 अंडरटेकर के द फिनोम कैरेक्टर में विंस मैकमैहन का अहम योगदान रहा था। दोनों के संबंध अच्छे होने का ही नतीजा है कि अंडरटेकर WWE इतिहास के सबसे महान सुपरस्टार्स में से एक बन पाए। WWE नेटवर्क स्पेशल The Last Ride के चैप्टर 2 में द डेड मैन ने कहा था कि, "मैं विंस से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और उनके लिए अपने सीने पर गोली भी खा सकता हूँ। हाँ वो मेरे बॉस हैं लेकिन अच्छे दोस्त भी हैं। वो मेरे पिता समान हैं और समय-समय पर बड़े भाई की तरह समझाते भी रहे हैं। वो मुझे बहुत प्रिय हैं।"