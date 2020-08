5 चीजें जो द फीन्ड द्वारा ब्लिस पर अटैक करने के बाद WWE SmackDown में देखने को मिल सकती है

WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड काफी शानदार रहा था। मेन इवेंट में काफी चौंकाने वाली चीज देखने को मिली। इस हफ्ते द फीन्ड ने एलेक्सा ब्लिस पर हमला कर दिया। ये एक ऐसा लम्हा बन गया है जो WWE यूनिवर्स को हमेशा याद रहेगा। दरअसल WWE फैंस को उम्मीद थी कि द फीन्ड, एलेक्सा ब्लिस को फायरफ्लाई फनहाउस में आमंत्रित करने वाले हैं लेकिन असल में कुछ और ही देखने को मिला। ये भी पढ़ें: WWE समरस्लैम के 3 सबसे अच्छे मैच द फीन्ड ने इस हफ्ते एलेक्सा पर अटैक कर के काफी चौंका दिया है। अब ये अटैक क्यों उऩ्होंने किया ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन अब स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड में इस बात को लेकर काफी मजा आऩे वाला है। अब सभी के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि स्मैकडाउन में अगला कदम क्या देखने को मिलेगा। तो आइए पांच चीजों के बारे में जानते हैं जो अब आगे स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है। WWE सुपरस्टार ब्रे वायट कर सकते हैं बड़ा एलान He's here...#SmackDown #TheFiend @WWEBrayWyatt @AlexaBliss_WWE pic.twitter.com/vEcusDbBZ6 — WWE (@WWE) August 1, 2020 WWE एक्सट्रीम रूल्स में ब्रे वायट और स्ट्रोमैन की बीच स्वाम्प मैच देखने को मिला था। ये एक सिनेमेटिक स्टाइल का मैच था। हालांकि ये मैच फैंस को ज्यादा पंसद नहीं आई थी। लेकिन सभी को एलेक्सा ब्लिस का कैमियो यहां पर जरूर पसंद आया था। सिस्टर एबेगिल के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया था। स्ट्रोमैन को लालच देने की कोशिश एलेक्सा ने की थी। ब्रे वायट ने इस हफ्ते स्ट्रोमैन के चुनौती देते हुए यूनिवर्सल चैंपियन लेने की बात कही। और स्ट्रोमैन को खोज लेने की बात कही। एलेक्सा ब्लिस पर अटैक करने का कारण ये भी हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन स्मैकडाउन में वापस आ जाए। अगले हफ्ते ब्रे वायट आकर ये बोल सकते हैं कि एलेक्सा ब्लिस को उन्होंने जाल में फंसाया। WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन आकर एलेक्सा ब्लिस को बचा सकते हैं The #SwampFight had everything.#ExtremeRules @WWEBrayWyatt @BraunStrowman pic.twitter.com/vwFIzlAqGy — WWE (@WWE) July 20, 2020 किसी को नहीं पता कि ब्रॉन स्ट्रोमैन कहां है। इसका मतलब ये है कि वो कहीं छिपे हैं और बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्रे वायट, एलेक्सा ब्लिस को कैप्चर कर लेते हैं तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन उन्हें बचाने आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अब नए गिमिक के साथ वापसी कर सकते हैं। क्या पता वो फीन्ड को डराना चाहते हैं। स्ट्रोमैन और ब्लिस की रिलेशन काफी अच्छा रहा है, ये बात सभी को पता है। द फीन्ड VS ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच WWE समरस्लैम के लिए तय हो सकता है पिछले साल जब फीन्ड के कैरेक्टर में ब्रे वायट ने वापसी की थी तो ब्रे वायट और स्ट्रोमैन का मैच ड्रीम मैच बन गया। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि ब्रे वायट और स्ट्रोमैन का कई बार आमना-सामना हुआ है। लेकिन इस बार फिर से रीमैच WWE समरस्लैम में देखने को मिल सकता है। ब्रे वायट अब एलेक्सा ब्लिस को साथ लेते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन को मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और फिर ये मैच समरस्लैम में देखने को मिल सकता है। इस मैच में कहीं ना कहीं फिर एलेक्सा ब्लिस का भी बड़ा रोल नजर आएगा। WWE सुपरस्टार एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबीगेल के रूप में वापसी करें Blissful Sister @AlexaBliss_WWE #ExtremeRules #SwampFight pic.twitter.com/yCeOeN6LFy — World Of Bliss (@WorldOfBliss3K) July 20, 2020 WWE एक्सट्रीम रूल्स में सिस्टर एबीगेल के कैमियो के रूप में एलेक्सा बिल्स नजर आई थी। फैंस एलेक्सा के इस कैरेक्टर को आगे भी देखना चाहते हैं। और WWE इस हिसाब से इस फ्यूड में एलेक्सा ब्लिस को शामिल जरूर करना चाहेगा। WWE समरस्लैम में वायट और स्ट्रोमैन के मैच के दौरान अगर एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबीगेल के तौर पर आएंगी तो क्या होगा। और क्या पता इसका नुकसान ब्रॉन स्ट्रोमैन का हो जाए और वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाएं। बाद में पता चले कि ये सब प्लानिंग ब्रे वायट की थी। क्योंकि माइंड गेम्स के लिए द फीन्ड जाने ही जाते हैं। WWE सुपरस्टार ब्रे वायट को ज्वाइन करेंगे एलेक्सा ब्लिस और ब्रॉन स्ट्रोमैन Daddy’s back#LetTheSinBegin And Always....#DownWithTheMachine pic.twitter.com/DF1U9jdKEE — Bray Wyatt (@WWEBrayWyatt) June 20, 2020 रेसलमेनिया 36 के बाद से ही ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वायट के बीच फ्यूड की शुरूआत हुई थी। और तभी से वायट अपनी ब्लैक शीप को वापस लाना चाहते हैं। कई बार इस चीज के लिए उऩ्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बोला। क्या अंत में अब एलेक्सा ब्लिस ये काम कर पाएंगी? ब्रॉन स्ट्रोमैन और एलेक्सा ब्लिस जल्द ही अपनी गिमिक बदल सकते हैं। और हो सकता है कि ये दोनों ब्रे वायट को ज्वाइन कर नई वायट फैमिली बना लें। इसके अलावा एरिक रोवन भी यहां वापसी कर सकते हैं।-www.sportskeeda.com