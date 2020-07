WWE में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले 3 सुपरस्टार्स

ऑर्टन और मैकमैहन WWE देखने वाला हर एक प्रशंसक चाहता है कि हमेशा अच्छे और सच्चे सुपरस्टार की ही जीत हो। रेसलिंग जगत में मुख्य रूप से दो कैरेक्टर्स रहते हैं, हील और बेबीफेस। हमेशा बेबीफेस सुपरस्टार्स फैंस की इच्छा के अनुसार काम करते हैं और कभी चीटिंग नहीं करते। इसके अलावा हील सुपरस्टार्स फैंस को पसंद नहीं करते और उनकी परवाह भी नहीं करते हैं। साथ ही वो मैच को जीतने के लिए ज्यादातर मौकों पर चीटिंग करते हैं। इन सबके अलावा अन्य चीज़ों से भी सुपरस्टार हील बनता है। अच्छा बेबीफेस बनना काफी आसान है लेकिन टॉप हील बनना सबसे मुश्किल है। | FULL MATCH | Relive @RandyOrton's battle with @WWERomanReigns at @SummerSlam 2014 in its entirety, courtesy of @WWENetwork. ▶️ https://t.co/GHAOurgMSk pic.twitter.com/4MSBAz1wpZ — WWE (@WWE) July 29, 2020 ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020: 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं साथ ही हील सुपरस्टार्स का मकसद होता है कि प्रशंसक उनसे नफरत करे। WWE में कुछ ऐसे स्टार है जो इस चीज़ को करने में सफल रहे हैं और इस वजह से उन्हें हमेशा ही काफी हेट मिलते आ रही है। WWE में कुछ ऐसे सुपरस्टार्स है, जिन्हें फैंस बिल्कुल भी पसंद नही करते। इसलिए हम बात करने वाले हैं WWE फैंस द्वारा सबसे ज्यादा नापसंद किये जाने वाले सुपरस्टार्स के बारे में। 3- WWE के चेयरमैन मिस्टर मैकमैहन Mr. McMahon unleashed an all-timer on @RealKurtAngle on this day in 2004! #SmackDown SOUND 🆙 🔈 pic.twitter.com/DnhxxzOJiE — WWE Network (@WWENetwork) July 22, 2020 अगर कंपनी के मालिक और चेयरमैन को ही फैंस पसंद नहीं करते हो तो इससे कंपनी के टॉप बेबीफेस को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ ऐसा ही विंस मैकमैहन ने किया। उन्होंने खुदको हील बनाकर WWE को इतिहास के सबसे अच्छे सुपरस्टार्स दिए। विंस मैकमैहन अपने करियर के ज्यादातर समय हील ही रहे हैं। मैकमैहन हमेशा ही सुपरस्टार्स के हित में चीज़ें नहीं करते थे और हील स्टार्स का समर्थन करते थे। इस वजह से फैंस उनसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। खैर, अब चीज़ें बदल गयी है और वो काफी कम मौकों पर नजर आते हैं। 2- WWE दिग्गज JBL JBL doesn't get much credit but his heel championship run was fantastic and his rivalry with Cena made for some of the best matches#WrestlingGod pic.twitter.com/pJSfDKfsjv — extraterrestre ese (@andybeastly) July 22, 2020 JBL को WWE फैंस सबसे ज्यादा नापसंद करते थे। कहा जा सकता है कि JBL के हील कैरेक्टर की वजह से जॉन सीना रेसलमेनिया में उभरकर आए। फैंस को JBL का चैंपियन बनना और पुश मिलना पसंद नहीं था। इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलती थी। उन्होंने बतौर कॉमेंटेटर भी इस चीज़ को कायम रखा और हील कॉमेंटेटर का किरदार निभाया। कहा जा सकता है कि JBL को फैंस हमेशा से नफरत करते हुए आए हैं। 1- पूर्व WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन AJ Styles: *Minding his own business* Randy Orton with the Flat Earther Tweet: pic.twitter.com/oh5WCU6TiY — Dandy Orton (@TheShiniestDan) July 21, 2020 रैंडी ऑर्टन के नाम से हर कोई परिचित जरूर होगा। ऑर्टन ने शुरुआत से ही हील स्टार के रूप में काम किया है और रेसलिंग जगत को उनसे अच्छा हील स्टार शायद ही अब मिलेगा। वो बेबीफेस भी रहे हैं लेकिन वो ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर पाए है। हाल ही में वो वर्तमान में रेसलिंग जगत के सबसे बड़े हील बन चुके हैं। फैंस उनसे काफी नफरत करते हैं। ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई-www.sportskeeda.com