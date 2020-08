WWE को अलविदा बोल चुके पूर्व चैंपियन ने अपने दोस्त को भावुक संदेश दिया

WWE रेसलर कायरी सेन ने WWE रॉ में इस हफ्ते आखिरी बार दस्तक दी थी और उन्होंने अब कंपनी को अलविदा बोल दिया हैं। कायरी सेन जापान पहुंच चुकी हैं और अपने पति के साथ वक्त गुजार रही हैं। WWE को उन्होंने अच्छे रिश्तों के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया है जिससे वो फिर से वापसी कर सके। अब कायरी सेन ने अपनी करीबी दोस्त पूर्व रॉ विमेंस चैंपियन असुका के लिए खास और भावुक संदेश भेजा है। ये भी पढ़ें-''मैं WWE में ब्रॉक लैसनर की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मेरे शब्दों को गलत लिया गया'' कायरी सेन और असुका को WWE में एक साथ कबुकी वॉरियर्स में देखा जाता था। कबुकी वॉरियर्स में असुका और कायरी सेन ने WWE की विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीता था। कुछ वक्त पहले असुका ने एक ट्वीट किया था। जिसके बाद अब कायरी सेन ने अपनी दोस्त असुका को एक भावुक संदेश दिया है। My heart is always with you!😭❤️ https://t.co/iqk4VFFs43 pic.twitter.com/acKwcKGM4t — KAIRI SANE (@KairiSaneWWE) July 31, 2020 कायरी सेन को इस हफ्ते की रॉ में असुका की मदद करते हुए देखा गया था। एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी के रीमैच के लिए असुका और साशा बैंक्स का मैच हो रहा था। इस दौरान देखा गया कि कायरी सेन वहां पहुंचीं लेकिन बेली और कायरी सेन के बीच झड़प देखने को मिली। ये लड़ाई बैकस्टेज तक पहुंची जिसके कारण असुका का ध्यान भटका और काउंट आउट से साशा बैंक्स ने रॉ विमेंस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। ये भी पढ़ें-ब्रॉक लैसनर द्वारा 3 WWE दिग्गजों को हराने के बाद जब फैंस हुए उदास और छलके आंसू WWE में कायरी सेन ने अच्छा वक्त बिताया कायरी सेन ने WWE में रहते हुए NXT विमेंस चैंपियनशिप को जीता है, मेन रोस्टर में विसेंस टैग टीम चैंपियनशिप को भी अपने नाम किया है। मेन रोस्टर में कायरी सेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हैं। हालांकि कायरी सेन ने WWE को क्यों छोड़ा है ये सवाल आज भी सामने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कायरी सेन जापान अपने घर जाना चाहती थी। हालांकि ये भी बताया गया है कि कायरी ने WWE को अच्छे रिश्तों के साथ छोड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय बात कायरी सेन को फिर से कंपनी में देखे। इससे पहले NXT के कर्ता धर्ता ट्रिपल एच ने कायरी सेन के जाने के बाद उन्हें संदेश दिया है, उन्होंने लिखा है कि कायरी ने WWE और NXT में काफी अच्छा समय बिताया हैं। इसी के अलावा सुपरस्टार एजे स्टाइल्स और स्मैकडाउन की विमेंस चैंपियन बेली ने भी कायरी सेन को अलविदा संदेश दिया है।-www.sportskeeda.com