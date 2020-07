आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में भारतीय टीम के मैचों की जानकारी

भारतीय टीम 2023 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए 13 टीमों के बीच 2020 से 2022 तक वर्ल्ड कप सुपर लीग खेली जाएगी। 13 में से टॉप आठ टीमें 2023 में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई कर जाएंगी। हालाँकि मेजबान होने के नाते भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है। फिर भी भारत को भी आठ टीमों के खिलाफ 3-3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। वर्ल्ड कप सुपर लीग में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका ,श्रीलंका, वेस्टइंडीज और ज़िम्बाब्वे की टीम शामिल है। सभी टीम को 8 अलग-अलग टीमों के खिलाफ सीरीज खेलनी है, जिसमें 4 उन्हें घर में और 4 बाहर जाकर खेलनी है। इस लीग में हर सीरीज 3 मैचों की होगी, जिसमें जीतने वाली टीम को 10 अंक मिलेंगे, वहीं मैच रद्द या टाई होने पर दोनों टीमों को 5-5 अंक मिलेंगे। यह भी पढ़ें - आईसीसी ने वर्ल्ड कप सुपर लीग टूर्नामेंट का ऐलान किया वर्ल्ड कप सुपर लीग की शुरुआत मई 2020 में ही होने वाली थी लेकिन कोरोनावायरस के कारण इसके तहत 9 सीरीज स्थगित की जा चुकी है और इंग्लैंड-आयरलैंड के बीच 30 जुलाई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के साथ इस लीग की शुरुआत होगी। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में भारतीय टीम के सीरीज की जानकारी आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग श्रीलंका vs भारत (जून 2020) - भारत का श्रीलंका दौरा (कोरोनावायरस के कारण स्थगित) ज़िम्बाब्वे vs भारत (अगस्त 2020) - भारत का ज़िम्बाब्वे दौरा (कोरोनावायरस के कारण स्थगित) भारत vs इंग्लैंड (सितम्बर 2020) - इंग्लैंड का भारत दौरा ऑस्ट्रेलिया vs भारत (जनवरी 2021) - भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा पहला वनडे - 12 जनवरी 2021, पर्थ दूसरा वनडे - 15 जनवरी 2021, मेलबर्न तीसरा वनडे - 17 जनवरी, सिडनी भारत vs अफगानिस्तान (फरवरी 2021) - अफगानिस्तान का भारत दौरा भारत vs दक्षिण अफ्रीका (अक्टूबर 2021) - दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा भारत vs वेस्टइंडीज (जनवरी 2022) - वेस्टइंडीज का भारत दौरा न्यूजीलैंड vs भारत (मार्च 2022) - भारत का न्यूजीलैंड दौरा 2020-2022 वर्ल्ड कप सुपर लीग में भारतीय टीम को पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड और नीदरलैंड्स के खिलाफ कोई सीरीज नहीं खेलनी है। नोट - अंक तालिका में भारतीय टीम अगर टॉप 8 के बाहर रहती है तो भारत के अलावा टॉप 7 टीमें वर्ल्ड कप 2023 के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगी और पांच टीमें क्वालीफायर में खेलेंगी यह भी पढ़ें: वनडे और टी20 चैंपियंस कप 2023-2031 के लिए आईसीसी के नए टूर्नामेंट-www.sportskeeda.com