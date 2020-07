WWE Raw रिजल्ट्स और वीडियो हाइलाइट्स: 27 जुलाई, 2020

Raw WWE ने इस हफ्ते Raw के एपिसोड को बढ़िया तरह से बुक किया। शो की शुरुआत और अंत जबरदस्त साबित हुआ। इसके अलावा बीच में भी बढ़िया मैच देखने को मिले। इसलिए आइए Raw के एपिसोड में हुए सभी मैचों और सैगमेंट्स के नतीजों पर नजर डालते हैं। - Raw में रैंडी ऑर्टन ने WWE चैंपियनशिप के लिए समरस्लैम में ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज किया WHAT is on @RandyOrton's mind to kick off #WWERaw? 🤔 pic.twitter.com/rF9PFPdTr2 — WWE (@WWE) July 28, 2020 She's put those #RoyalRumble memories behind her.@NiaJaxWWE also has something to say on #WWERaw! pic.twitter.com/VgDSlMO8kC — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 BREAKING: @RandyOrton has just issued a challenge to @DMcIntyreWWE for a #WWEChampionship match at @SummerSlam!#WWERaw pic.twitter.com/kbE9qk40O7 — WWE (@WWE) July 28, 2020 - Raw में एंड्राडे और एंजल गार्जा ने वाइकिंग रेडर्स और रिकोशे और सेड्रिक को ट्रिपल थ्रेट मैच में हराया AIR. IVAR.#WWERaw @Erik_WWE @Ivar_WWE pic.twitter.com/OQ8MEOTjYc — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 It seems @AndradeCienWWE and @AngelGarzaWwe have kicked things into a new gear. #WWERaw pic.twitter.com/tB8yXkr8zo — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 HARD-HITTING MOVES. STRANGE ALLIANCES. HIGH STAKES. Which team will challenge the #StreetProfits for the #WWERaw #TagTeamTitles at @SummerSlam? pic.twitter.com/rsyPcYONVR — WWE (@WWE) July 28, 2020 - Raw में नाया जैक्स और शायना बैज़लर का मुकाबला डबल काउंट-आउट से खत्म हुआ Intensity level = 💯💯💯💯💯#WWERaw @NiaJaxWWE @QoSBaszler pic.twitter.com/Ws2t9Rh14m — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 THEY CAN'T WAIT.@QoSBaszler vs. @NiaJaxWWE is ON! #WWERaw pic.twitter.com/0uIVcndguU — WWE (@WWE) July 28, 2020 - Raw में सैथ रॉलिंस और मर्फी ने एलिस्टर ब्लैक की आंख फोड़ी। डॉमिनिक भी एक्शन में नजर आए 👁 for an 👁@35_Dominik is bringing the FIGHT to @WWERollins! #WWERaw pic.twitter.com/maLHqsxglb — WWE (@WWE) July 28, 2020 HEEEEEEEEEEEERE'S DOMMY!#WWERaw @35_Dominik pic.twitter.com/0qQtM7QNK4 — WWE (@WWE) July 28, 2020 .@WWERollins & @WWE_Murphy went TOO FAR with @WWEAleister...but @35_Dominik went to the EXTREME!#WWERaw pic.twitter.com/3RPkoRte9T — WWE (@WWE) July 28, 2020 ये भी पढ़ें:- द शील्ड के बारे में 3 बड़ी बातें जो शायद ही आपको पता होगी - Raw में अली, MVP के VIP लाउंज में आए थे। इसके बाद बॉबी लैश्ले ने अली को हराया .@AliWWE is HAPPY to be back...and happy to do things HIS way!#WWERaw pic.twitter.com/xUeJ23IQWH — WWE (@WWE) July 28, 2020 E F F O R T L E S S#WWERaw @fightbobby pic.twitter.com/hxauEYhjas — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 .@fightbobby just introduced @AliWWE to the HURT B̶U̶S̶I̶N̶E̶S̶S̶ on #WWERaw! pic.twitter.com/Mrww2dM0lA — WWE (@WWE) July 28, 2020 - Raw में साशा बैंक्स आधिकारिक रूप से Raw विमेंस चैंपियन बनीॆ और उन्होंने असुका को काउंट-आउट से हराया Only one way to describe this: Slick. #WWERaw @SashaBanksWWE pic.twitter.com/LD4zKO1S9Z — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 Counter. For. Counter.#WWERaw @WWEAsuka pic.twitter.com/GIAOGHRcep — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 👀 👀 👀#WWERaw @itsBayleyWWE @KairiSaneWWE pic.twitter.com/MTWXhyRohU — WWE (@WWE) July 28, 2020 - Raw में बडी मर्फी ने हम्बर्टो कारिलो को हराया Didn't see that one coming, did ya, @WWE_Murphy?#WWERaw @humberto_wwe pic.twitter.com/yL4hsoRWWF — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 .@humberto_wwe looks for a measure of retribution against @WWE_Murphy on #WWERaw! pic.twitter.com/ebfIKsldoA — WWE (@WWE) July 28, 2020 - Raw में ड्रू मैकइंटायर को डॉल्फ ज़िगलर पर एक्सट्रीम रूल्स मैच में जीत मिली Bad news for @HEELZiggler.#WWERaw #ExtremeRules @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/BcIOwGliMk — WWE Universe (@WWEUniverse) July 28, 2020 What a WILD #ExtremeRules Match between @DMcIntyreWWE & @HEELZiggler on #WWERaw! pic.twitter.com/F2VAw3pjlg — WWE (@WWE) July 28, 2020 RKO OUTTA NOWHERE to @DMcIntyreWWE! Could this be the future for @RandyOrton at @SummerSlam?#WWERaw pic.twitter.com/a7nHq3qalZ — WWE (@WWE) July 28, 2020 ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020: 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं सैथ रॉलिंस ने एक्स ट्रीम रूल्स में मि ली जीत के बारे में बात की। उन्होंने रे मिस्टीरियो की तारीफ की लेकिन कहा कि वो ऐ सा नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की। उन्होंने डॉमिनिक को बुलाया। डॉ मिनिक काफी डरे हुए नजर आ रहे थे लेकिन सैथ रॉलिंस ने उन्हें रिंग में बुलाया। सैथ रॉलिंस ने कहा कि अगर डॉमिनि क को कोई भी मदद चाहिए तो वो उनकी मदद कर सकते हैं। डॉमिनिक ने इसके बजाय रॉलिंस पर हमला किया लेकिन ये निर्णय उन-www.sportskeeda.com