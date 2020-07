ENG vs IRE Dream11 Team Prediction (2nd ODI), आज के मैच के लिए फैंटेसी क्रिकेट टिप्स और प्लेइंग इलेवन अपडेट - Aug 1st, 2020

इंग्लैंड vs आयरलैंड इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच चल रही सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला साउथैम्पटन में एक अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहले वनडे मैच में आसानी से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। अब दूसरे वनडे मुकाबले में भी जीत दर्ज करते हुए सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेंगे। दूसरी तरफ आयरलैंड की नजर पहले मैच में की गई गलतियों से सबक लेते हुए इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीरीज में खुद को जीवित रखने पर होगी। इंग्लैंड और आयरलैंड की टीम इंग्लैंड इयोन मॉर्गन (कप्तान), मोइन अली, जॉनी बेयरस्टो, टॉम बेंटन, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, लियाम डॉसन, जो डेनली, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जेसन रॉय, रीसे टॉपली, जेम्स विन्स, डेविड विली। आयरलैंड एंड्रू बैलबर्नी (कप्तान), पॉल स्टर्लिंग, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जोश लिटल, मैकब्रिन, बैरी मैकार्थी, केविन ओ'ब्रायन, विलियम पोर्टरफील्ड, बॉयड रैंकिन, सिमी सिंह, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर, क्रैग यंग। संभावित अंतिम ग्यारह के बारे में अपडेट इंग्लैंड सम्भावित एकादश: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जेम्स विन्स, इयोन मॉर्गन (कप्तान), सैम बिलिंग्स, टॉम बेंटन, मोइन अली, डेविड विली, टॉम करन, आदिल रशीद, साकिब महमूद। सम्भावित एकादश: पॉल स्टर्लिंग, गैरेथ डेलानी, एंड्रू बैलबर्नी (कप्तान), कर्टिस कैंफर, केविन ओ'ब्रायन, लॉर्कन टकर, हैरी टेक्टर, सिमी सिंह, एंडी मैकब्रिन, मैकार्थी, क्रेग यंग। मैच डिटेल इंग्लैंड vs आयरलैंड, दूसरा वनडे 1 अगस्त, 2020, शाम 6 बजकर 30 मिनट (भारतीय समय) एजिस बाउल, साउथैम्पटन। पिच रिपोर्ट पहले मैच में जिस तरह शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिली, दूसरे मैच में भी इसी प्रकार की विकेट देखने को मिल सकती है। हालांकि समय के साथ यह विकेट काफी बेहतर हो जाती है। दोनों टीमों की नजर टॉस को जीतते हुए पहले गेंदबाजी करने पर होगी। लक्ष्य का पीछा करना काफी सही विकल्प रहता है। इंग्लैंड VS आयरलैंड, DREAM11 टिप्स विकेटकीपर: इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और सैम बिलिंग्स विकेटकीपर के तौर पर अच्छे विकल्प हो सकते हैं। बिलिंग्स ने पहले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की, तो बेयरस्टो भी लय में नजर आए थे। बल्लेबाज: इंग्लैंड की तरफ से कप्तान इयोन मॉर्गन और सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय सबसे बेहतर चॉइस हो सकती है। दूसरी तरफ आयरलैंड की तरफ से उनके कप्तान एंडी बैलबर्नी और दिग्गज खिलाड़ी केविन ओ'ब्रायन पर विश्वास दिखाया जा सकता है। ऑलराउंडर: इंग्लैंड की तरफ से टॉम करन दोनों विभागों में अपना योगदान दे सकते हैं, तो पहले मैच में जबरदस्त डेब्यू करने वाले कर्टिस कैंफर को भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए। गेंदबाज: पहले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले डेविड विली और आदिल रशीद पर एक बार फिर विश्वास दिखाया जा सकता है। दोनों ही गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। उनके अलावा क्रेग यंग भी अच्छा विकल्प हो सकते हैं। DREAM11 Team Prediction Fantasy Suggestion #1 जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, एंडी बलबर्नी, इयोन मॉर्गन, केविन ओ'ब्रायन, कर्टिस कैंफर, टॉम करन, आदिल रशीद, डेविड विली और क्रेग यंग। कप्तान: जेसन रॉय, उपकप्तान: टॉम करन Fantasy Suggestion #2 टॉम बेंटन, इयोन मॉर्गन, पॉल स्टर्लिंग, कर्टिस कैंफर, जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, गैरेथ डेलानी, आदिल राशिद, डेविड विली, एंडी मैकब्रिन। कप्तान- जॉनी बेयरस्टो, उपकप्तान- कर्टिस कैंफर।-www.sportskeeda.com