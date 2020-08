सुरेश रैना ने बल्लेबाजी अभ्यास में जड़े कई शानदार शॉट

सुरेश रैना सुरेश रैना अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी गम्भीर नजर आ रहे हैं। नेट्स पर सुरेश रैना को बल्लेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। ख़ास बात यह भी है कि सुरेश रैना का साथ ऋषभ पन्त दे रहे हैं। नेट्स पर अभ्यास के दौरान सुरेश रैना और ऋषभ पन्त प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। सुरेश रैना अपने अभ्यास का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डालते हैं। ताजा वीडियो में सुरेश रैना ने नेट्स पर अभ्यास करते हुए कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए। नेट्स पर कुछ गेंदबाजों के खिलाफ सुरेश रैना बल्लेबाजी करते हैं। इस दौरान तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों होते हैं। इन्स्टाग्राम पर सुरेश रैना ने पोस्ट करते हुए लिखा कि 22 गज पर भाई ऋषभ पन्त के साथ शानदार समय इस बिताया। यह भी पढ़ें: चेन्नई सुपरकिंग्स का ट्रेनिंग कैम्प यूएई में हो सकता है सुरेश रैना ने हवाई शॉट जड़े अभ्यास के दौरान साफ़ दिखाई दे रहा है कि सुरेश रैना आईपीएल के लिहाज से तैयारी कर रहे हैं। तकनीकी शॉट्स के बजाय सुरेश रैना ने हवाई शॉट ज्यादा खेले। उनके हर एक शॉट पर साथ खड़े लोगों ने वाहवाही की। इस दौरान सुरेश रैना ने लॉन्गऑन और लॉन्गऑफ़ की तरफ शानदार शॉट जड़े। हर शॉट पर उनके लिए तालियाँ बजी। View this post on Instagram Great Time Spend at 22 Yards with my brother @rishabpant 🤘✌️ A post shared by Suresh Raina (@sureshraina3) on Aug 1, 2020 at 7:52am PDT आईपीएल के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स का ट्रेनिंग कैम्प शुरू नहीं हुआ है लेकिन सुरेश रैना और ऋषभ पन्त ने अपने स्तर पर ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबरों के अनुसार चेन्नई सुपरकिंग्स का कैम्प इस महीने यूएई में शुरू किया जा सकता है। ऐसा होने की स्थिति में चेन्नई के पास तैयारी के लिए एक महीने का समय रहेगा। सुरेश रैना भी चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं इसलिए उन्होंने खुद को फिट रखने के प्रयास में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आईपीएल का आगाज इस साल यूएइ में 17 सितम्बर से होना है। दर्शकों में इसको लेकर अभी से उत्साह बना हुआ है। देखना होगा टूर्नामेंट कैसा जाता है। View this post on Instagram ‪“You miss 100% of the shots you don’t take!” ‬ ‪Had a fantastic session today. And The Air Force jet’s flying on top bring on the goosebumps. #JaiHind 🇮🇳 #Ghaziabad ‬ A post shared by Suresh Raina (@sureshraina3) on Jul 30, 2020 at 7:51am PDT-www.sportskeeda.com