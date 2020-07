सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे होने के बाद फैंस को कहा शुक्रिया

सुरेश रैना ने आज ही के दिन खेला था अपने करियर का पहला मुकाबला भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने 30 जुलाई 2005 को ही श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में हुए वनडे के जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। सुरेश रैना ने 15 साल पूरे होने के बाद फैंस को भी शुक्रिया कहा है। सुरेश रैना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा, "बहुत-बहुत शुक्रिया, मुझे आपका प्यार और समर्थन देखकर काफी खुशी हो रही है। पिछले 15 सालों में यादगार मोमेंट्स रहे हैं और आपने एक परिवार के तौर पर मुझे हमेशा मोटिवेट किया।" Thank you so much guys, really overwhelmed with your love & support 🙏😇.. These 15 years have been the greatest moments, and you guys as my family members keep me motivated. Love & Peace ❤️#15yearsofRaina 🇮🇳✅🙏 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) July 30, 2020 सुरेश रैना के करियर की शुरुआत यादगार नहीं रही थी श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में सुरेश रैना को डेब्यू का मौका मिला। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205-9 का स्कोर बनाया था और श्रीलंका ने 7 विकेट खोकर 49वें ओवर में इस स्कोर को हासिल कर लिया था। हालांकि सुरेश रैना के लिए यह मैच बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा था। यह भी पढ़ें: सुरेश रैना द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगाए गए सभी शतकों पर नजर सुरेश रैना को मुथैया मुरलीधरन ने पहली ही गेंद पर LBW करते हुए उनके डेब्यू को खराब किया। हालांकि रैना के करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने करियर में काफी कुछ हासिल किया। वो 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और टूर्नामेंट में उनका योगदान काफी अहम रहा था। इसके अलावा सुरेश रैना (टेस्ट, वनडे और टी20) में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत की तरफ से सबसे पहला शतक भी सुरेश रैना ने ही लगाया था। भारत के अलावा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी उनका प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है और उन्हें मिस्टर आईपीएल भी कहा जाता है। सुरेश रैना के अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें, तो उन्होंने 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उन्होंने अपने करियर में 7 शतकों की मदद से 7 हजार से ऊपर रन बनाए। भारत के लिए सुरेश रैना ने अपना आखिरी मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। हालांकि अभी भी वो वापसी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। View this post on Instagram Walking into the weekend dreaming when we can play again on the field..🏏 Ready with the weekend vibes🙌🤩 A post shared by Suresh Raina (@sureshraina3) on Jul 25, 2020 at 2:32am PDT-www.sportskeeda.com