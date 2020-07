स्टुअर्ट ब्रॉड के पास 700 टेस्ट विकेट का मौका - शेन वॉर्न

England v West Indies: Day 5 - Third Test शेन वॉर्न ने स्टुअर्ट ब्रॉड को लेकर एक बड़ी बात कही है। शेन वॉर्न ने कहा कि स्टुअर्ट ब्रॉड के पास टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने का शानदार मौका है। हाल ही में स्टुअर्ट ब्रॉड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 500 विकेट पूरे किए हैं। इसके बाद शेन वॉर्न का बयान आया है। शेन वॉर्न खुद टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। शेन वॉर्न ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि महज 34 साल की उम्र में 500 विकेट पूरे करने पर बधाई हो। अभी कई साल और बाकी हैं। 700 से ज्यादा विकेट हासिल करने का शानदार अवसर है। यह भी पढ़ें: भारतीय टीम के 3 दिग्गज जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है शेन वॉर्न ने भी झटके हैं 700 विकेट शेन वॉर्न उन दो खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट हासिल किये हैं। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट प्राप्त किये हैं। उनके बाद शेन वॉर्न का नाम आता है जिन्होंने 708 विकेट प्राप्त किये हैं। तीसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले का नाम है जिन्होंने 619 विकेट प्राप्त किये हैं। खास बात यह है कि तीनों खिलाड़ी स्पिनर हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड यदि ऐसा 700 विकेट लेने में सफल होते हैं तो वह पहले तेज गेंदबाज होंगे। हालांकि इस मंजिल के पास जाने के लिए उन्हें कई मुकाबले खेलने होंगे। Congrats on the win & on the 500th wicket too mate and at only 34 years of age - still plenty of years left, 700+ a good chance 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/imDx7UPbPw — Shane Warne (@ShaneWarne) July 28, 2020 इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 38 साल के हैं और उन्होंने 589 टेस्ट विकेट हासिल किये हैं। इस लिहाज देखा जाए तो ब्रॉड ने तेजी से यह आंकड़ा प्राप्त किया है। उन्होंने निरंतर टेस्ट मैच खेलते हुए यह उपलब्धि पाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ब्रॉड ने ऑल राउंड प्रदर्शन किया था। स्टुअर्ट ब्रॉड ने मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट की पहली पारी में फिफ्टी जमाने के बाद 6 विकेट हासिल किये। इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट हासिल किये। मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट झटके और क्रैग ब्रैथवेट उनका 500वां टेस्ट शिकार बने।-www.sportskeeda.com