आईसीसी टेस्ट रैंकिंग - स्टुअर्ट ब्रॉड को जबरदस्त फायदा, बेन स्टोक्स को हुआ नुकसान

स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट के बाद आईसीसी ने हालिया रैंकिंग जारी कर दी है। टीम रैंकिंग में इंग्लैंड (104, एक अंक का नुकसान) चौथे और वेस्टइंडीज (80, एक अंक का फायदा) आठवें स्थान पर कायम है। बल्लेबाजी रैंकिंग में बेन स्टोक्स को नुकसान हुआ है, वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में स्टुअर्ट ब्रॉड टॉप 3 में पहुंच गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में स्टीव स्मिथ और विराट कोहली पहले दो स्थान पर कायम हैं, वहीं बेन स्टोक्स एक स्थान के नुकसान से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रुट नौवें स्थान पर बरकरार हैं। भारत की तरफ से टॉप 10 में कोहली के अलावा चेतेश्वर पुजारा आठवें और अजिंक्य रहाणे दसवें स्थान पर हैं। टॉप 10 के बाहर इंग्लैंड के रोरी बर्न्स 13 स्थान के फायदे से 17वें, जोस बटलर 6 स्थान के फायदे से 44वें और ओली पोप 24 स्थान के फायदे से 46वें स्थान पर हैं। जेसन होल्डर (41वें) अभी भी वेस्टइंडीज के टॉप बल्लेबाज हैं, वहीं शाई होप दो स्थान के फायदे से 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। It just keeps getting better for @StuartBroad8! After becoming the latest entrant in the highly exclusive 500 Test wicket club, he has jumped seven spots to go to No.3 in the @MRFWorldwide ICC Test Rankings for bowlers 👏👏👏 pic.twitter.com/XgX4YRdZLh — ICC (@ICC) July 29, 2020 गेंदबाजी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज एवं टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड सात स्थान के जबरदस्त फायदे से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर दो स्थान के नुकसान से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्रॉड के फायदे के कारण कगिसो रबाडा, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और जोश हेज़लवुड को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह टॉप 10 में एकमात्र गेंदबाज हैं और आठवें स्थान पर हैं। टॉप 10 के बाहर वेस्टइंडीज के केमार रोच एक स्थान के फायदे से 15वें और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स एक स्थान के फायदे से 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 🚨 5️⃣0️⃣0️⃣ WICKETS 🚨 Stuart Broad has become just the 7th bowler in the history of the game to take 500 Test wickets! 🎉🎉🎉 #ENGvWI pic.twitter.com/3FtgslBTxm — ICC (@ICC) July 28, 2020 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में बेन स्टोक्स पहले और जेसन होल्डर दूसरे स्थान पर कायम हैं। वेस्टइंडीज के रॉस्टन चेस आठवें और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स नौवें स्थान पर कायम हैं। आईसीसी रैंकिंग अपडेट टॉप 10 बल्लेबाज 1 स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 911 2 विराट कोहली भारत 886 3 मार्नस लैबुशेन ऑस्ट्रेलिया 827 4 बेन स्टोक्स इंग्लैंड 814 5 केन विलियमसन न्यूजीलैंड 813 6 बाबर आज़म पाकिस्तान 800 7 डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया 793 8 चेतेश्वर पुजारा भारत 766 9 जो रुट इंग्लैंड 751 10 अजिंक्य रहाणे भारत 726 टॉप 10 गेंदबाज 1 पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया 904 2 नील वैगनर न्यूजीलैंड 843 3 स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड 823 4 टिम साउदी न्यूजीलैंड 812 5 जेसन होल्डर वेस्टइंडीज 810 6 कगिसो रबाडा दक्षिण अफ्रीका 802 7 मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया 796 8 जसप्रीत बुमराह भारत 779 9 ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड 770 10 जोश हेज़लवुड ऑस्ट्रेलिया 769 यह भी पढ़ें - आईसीसी रैंकिंग: टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय-www.sportskeeda.com