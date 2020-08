WWE SmackDown रिजल्ट्स LIVE: 31 जुलाई 2020 

WWE SmackDown बेली vs निकी क्रॉस (स्मैकडाउन विमेंस चैंपिनयशिप) निकी क्रॉस सबसे पहले रिंग में आईं और इसके बाद बेली भी आ गई हैं। एलेक्सा ब्लिस और साशा बैंक्स भी रिंगसाइड पर मौजूद हैं। चैंपियनशिप के लिए मुकाबला शुरू हो गया और इस समय बेली भारी पड़ रही हैं। क्रॉस ने वापसी की और बेली को रिंग पोस्ट पर धकेल दिया और रिंग के बाहर क्रॉस बॉडी मूव लगा दिया है। क्रॉस ने पिन करने का प्रयास किया. लेकिन बेली ने किकआउट कर दिया। निकी क्रॉस ने इस बार साशा बैंक्स की बेइमानी को रोका और बेली पर वो जबरदस्त तरीके से अटैक कर रही हैं। निकी क्रॉस ने क्रॉस बॉडी लगाया, लेकिन पिन नहीं हो पाया। अंत में बेली ने जबरदस्त मूव लगाते हुए अपनी चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक रिटेन किया। मैच के बाद ब्लिस ने क्रॉस को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर वहां से चली गईं। तभी लाइट बंद हुई और द फीन्ड रिंग में आ गए और उन्होंने एलेक्सा ब्लिस को मैंडिबल क्लॉ दे दिया। इसी के साथ स्मैकडाउन के शो का अंत हुआ। विजेता: बेली STILL #BayleyDosStraps.#SmackDown @itsBayleyWWE pic.twitter.com/tFItPrnTHt — WWE (@WWE) August 1, 2020 .@NikkiCrossWWE PLANTS the champ!#SmackDown @itsBayleyWWE pic.twitter.com/71R53gTBhx — WWE (@WWE) August 1, 2020 बैकस्टेज मैंडी रोज अपनी डेट के लिए तैयार हो रही थीं, तभी सोन्या डेविल ने अपनी दोस्त के ऊपर खतरनाक अटैक कर दिया। उन्होंने पहले मेकअप से उनकी शक्ल को खराब कर दिया और इसके बाद कैंची से मैंडी रोज से बाल काटने शुरू कर दिए। वो यहां पर नहीं रुकीं और ट्रिमर से और कुछ भी करने वाली थीं, लेकिन रेफरी और ऑफशियल्स ने आकर डेविल को वहां से हटाया। .@SonyaDevilleWWE is chopping off @WWE_MandyRose's hair!!!#SmackDown pic.twitter.com/eS4vnMyllQ — WWE (@WWE) August 1, 2020 नेओमी vs लेसी इवांस इस मैच के शुरू होने से पहले ले सी इवांस ने अपनी दुश्मन नेओमी के ऊपर निशाना साधा है। नेओमी भी रिंग में आ गई हैं और इस मैच की शुरुआत भी हो गई हैं। इवांस ने नेओमी के बालों पर हमले के साथ मैच की शुरुआत की और उन्हें पावरबॉम्ब दे दिया। लेसी इवांस पूरी तरह से अपना गुस्सा नेओमी पर निकाल रही हैं। इवांस ने नेओमी को रिंग पोस्ट पर दे मारा। नेओमी को आखिरकार मैच में वापसी का मौका मिला और पिन करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किकआउट कर दिया। नेओमी ने रोल अप करते हुए इस मैच को जीत लिया और आखिरकार अपना बदला लेने में कामयाब हुईं। विजेता: नेओमी Can't stop #TheGLOW! @NaomiWWE takes down @LaceyEvansWWE on #SmackDown! pic.twitter.com/NVjzYBHPfh — WWE (@WWE) August 1, 2020 बिग ई vs द मिज अपने सिंगल्स करियर की शुरुआत करते हुए बिग ई और उन्होंने शुरुआत से ही मिज के ऊपर दबाव बनाना चाहा। हालांकि रेफरी का ध्यान भटकाते हुए जॉन मॉरिसन ने बिग ई के ऊपर रिंग के बाहर अटैक किया। इससे द मिज को मौका मिला और वो वापसी करने में कामयाब हुए। मिज पूरी तरह से अब भारी पड़ रहे हैं और कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। बिग ने आखिरकार वापसी की बैक टू बैक बेली टू बेली दे दिया है। दोनों सुपरस्टार्स हार नहीं मान रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मॉरिसन ने एक बार फिर रेफरी के ध्यान नहीं होने का फायदा उठाया और बिग ई पर अटैक किया। द मिज ने बिग ई को सबमिशन में जकड़ा, लेकिन बिग ई ने खुद को बचाया। रेफरी ने आखिरकार मॉरिसन को रिंग साइड से बैन किया। मिज खुश नहीं है और बिग ई को इसी वजह से मौका मिल गया। बिग ई ने अनोखे अंदाज में सबमिशन में जकड़ा और इस मैच को जीत लिया। विजेता: बिग ई .@TheRealMorrison is OUTTA HERE!!#SmackDown @mikethemiz @WWEBigE pic.twitter.com/B6g80pVzHC — WWE (@WWE) August 1, 2020 ... How?#SmackDown @TheRealMorrison pic.twitter.com/jHnzZnw2O9 — WWE (@WWE) August 1, 2020 ड्रू गुलक vs किंग कॉर्बिन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मुकाबले की शुरुआत हो गई है। कॉर्बिन अभी अपना गुस्सा पूरी तरह से गुलक पर निकाल रहे हैं और मैच में पूरी तरह दबदबा बनाया हुआ है। ड्रू गुलक ने रिवर्सल मूव लगाते हुए कॉर्बिन को सबमिशन में जकड़ा, लेकिन किंग ने रिंग के सहारे खुद को बचाया। गुलक ने टॉप रोप से जबरदस्त मूव लगाया, लेकिन कॉर्बिन किकआउट कर गए। कॉर्बिन ने आखिरकार पलचवार किया और डीप सिक्स लगाया। इसी बीच मैट रिडल आ गए हैं और गुलक ने इसका फायदा उठाना चाहा। हालांकि कॉर्बिन ने एंड ऑफ डेज देकर इस मैच को जीत लिया। मैच खत्म होते ही रिडल ने आकर कॉर्बिन को मारना शुरू कर दिया है। हालांकि शॉर्टी जी ने कॉर्बिन को बचाते हुए रिडल के ऊपर अटैक कर दिया। विजेता: किंग कॉर्बिन BRO...#SmackDown @SuperKingofBros @BaronCorbinWWE pic.twitter.com/AhVRoXNC1w — WWE (@WWE) August 1, 2020 .@DrewGulak has #King @BaronCorbinWWE all bent out of shape on #SmackDown! pic.twitter.com/usJ8bwKfYV — WWE (@WWE) August 1, 2020 जैफ हार्डी का सैगमेंट WWE ने पिछले हफ्ते हुए बार फाइट की हाइलाइट दिखाई, जिसमें जैफ हार्डी ने अपना खतरनाक रूप दिखाते हुए शेमस को शिकस्त दी थी। अब जैफ हार्डी रिंग में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हार्डी ने बताया कि पिछले कुछ महीने उनके लिए काफी तनावपूर्ण रहे हैं। जैफ हार्डी ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया और कहा कि वो एक पिता हैं, पति हैं और सबसे जरूरी एक WWE सुपरस्टार हैं। इसी बीच किंग कॉर्बिन ने आकर उन्हें टोका और उनके ऊपर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया, वो जैफ हार्डी का मजाक बना रहे हैं। हालांकि ड्रू गुलक ने किंग कॉर्बिन के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया। .@DrewGulak has heard ENOUGH out of #King @BaronCorbinWWE!! ... They square off NEXT on #SmackDown! pic.twitter.com/7AorxD5loz — WWE (@WWE) August 1, 2020 "Beating @WWESheamus in that #BarFight was a reminder that I'm on the right path." - @JEFFHARDYBRAND #SmackDown 🙏 🙏 🙏 pic.twitter.com/omg2fWDKF9 — WWE (@WWE) August 1, 2020 एजे स्टाइल्स VS ग्रेन मेटालिक (आईसी चैंपियनशिप) स्मैकडाउन में इस हफ्ते पहला मैच आईसी चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। दोनों सुपरस्टार्स इस मैच के लिए तैयार हैं। एजे स्टाइल्स शुरुआत से ही अपने मूव्स मेटालिक के ऊपर लगा रहे हैं। स्टाइल्स ने सुपलेक्स दे दिया, लेकिन ग्रेन ने किकआउट कर दिया। मेटालिक ने वापसी की है और स्टाइल्स को रिंग के बाहर किया और जबरदस्त मूव भी लगाया। मेटालिक के पास मैच का पूरा कंट्रोल है, लेकिन वो अपने मूव को मिस कर गए। इससे स्टाइल्स को मौका मिला और उन्होंने फायदा भी उठाया। वो मेटालिक के पैर पर अटैक कर रहे हैं और मेटालिक दर्द में भी नजर आ रहे हैं। मेटालिक ने एकदम रोल अप करते हुए जीतने की कोशिश की, लेकिन स्टाइल्स ने किकआउट किया। स्टाइल्स को उन्होंने डीडीटी भी दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। ग्रेन मेटालिक अपनी चोट के कारण अहम मूव को मिस कर गए, जिसके बाद स्टाइल्स ने उनको डाउन किया। स्टाइल्स ने मेटालिक को काफ-क्रशर में जकड़ लिया और ग्रेन के पास सबमिट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मैच के बाद स्टाइल्स ने अपना गुस्सा लिंस डोराडो के ऊपर निकाला और उन्हें स्टाइल्स क्लैश दे दिया। विजेता: एजे स्टाइल्स 😮 😮 😮#ICTitle @WWEGranMetalik @AJStylesOrg pic.twitter.com/HRfAWVfKsg — WWE (@WWE) August 1, 2020 #Phenomenal.#SmackDown #ICTitle @AJStylesOrg pic.twitter.com/dW3Lb8PEiy — WWE (@WWE) August 1, 2020 ब्रे वायट का प्रोमो ब्रे वायट ने इस हफ्ते के स्मैकडाउन की शुरुआत फायर-फ्लाई फन हाउस सैगमेंट के साथ की। उन्होंने कहा कि वो कभी भी ब्रॉन स्ट्रोमैन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हालांकि कोई है जो स्ट्रोमैन से कुछ लेना चाहता है। ब्रे वायट ने साफ कर दिया है कि फीन्ड एक बार फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतना चाहते हैं। ब्रे वायट ने यह भी कहा कि जबतक वो इसे हासिल नहीं कर लेते, कोई भी सेफ नहीं है। 👀 👀 👀#SmackDown @WWEBrayWyatt pic.twitter.com/4ZvSuQT4h3 — WWE (@WWE) August 1, 2020 Hi, @WWEBrayWyatt!! 👋 👋 👋#SmackDown #FireflyFunHouse pic.twitter.com/oRwcVtpMk2 — WWE (@WWE) August 1, 2020 नमस्कार स्मैकडाउन की लाइव कमेंट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। इस हफ्ते स्मैकडाउन का एपिसोड काफी खास होने वाला है और WWE ने ब्लू ब्रांड के इस एपिसोड के लिए पहले ही बड़े मैचों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा स्मैकडाउन में दो बड़े चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलने वाले हैं। आईसी चैंपियन एजे स्टाइल्स अपनी चैंपियनशिप को ग्रैन मेटालिक के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही ग्रेन मेटालिक ने शॉर्टी जी, लिंस डोराडो और ड्रू गुलक को फैटल 4वे मुकाबले में हराते हुए इस मैच में अपनी जगह बनाई। पिछले हफ्ते स्टाइल्स के ऊपर मेटालिक ने हमला भी किया था और इस हफ्ते स्टाइल्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए मेटालिक को सबक सिखाना चाहेंगे। इसके अलावा स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन बेली और निकी क्रॉस के बीच में एक्सट्रीम रूल्स का रीमैच देखने को मिलेगा। निकी क्रॉस ने पिछले हफ्ते ही एलेक्सा ब्लिस को हराया और उन्हें एक बार फिर चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। स्मैकडाउन में पूर्व चैंपियन नेओमी और लेसी इवांस के बीच भी जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। पिछले कुछ हफ्तों से दोनों के बीच शानदार फिउड देखने को मिल रही है और इस हफ्ते फैंस को मैच में काफी मजा आ सकता है। एक्सट्रीम रूल्स में हुए खतरनाक मैच के बाद से WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन स्मैकडाउन में नजर नहीं आए। हालांकि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में ब्रे वायट फायर फन हाउस सैगमेंट में नजर आए थे और प्रोमो दिया था। इस हफ्ते फैंस को ब्रॉन स्ट्रोमैन का इंतजार होगा और देखना होगा कि वो किस तरह अपना जवाब देते हैं। इसके अलावा देखना दिलचस्प होगा कि क्या आखिकार द फीन्ड और 'मॉन्स्टर अमंग मैन' ब्रॉन स्ट्रोमैन की फिउड की शुरुआत होगी और समरस्लैम के लिए इस जबरदस्त मैच का ऐलान किया जाए। TONIGHT on #SmackDown! 🔵 TWO huge title matches 🔵 @NaomiWWE and @LaceyEvansWWE take their rivalry into the ring 🔵 @otiswwe and @WWE_MandyRose continue their ❤ storyhttps://t.co/Mj4e2KS3LU pic.twitter.com/rgdsqwvswX — WWE (@WWE) July 31, 2020-www.sportskeeda.com