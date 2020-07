WWE SmackDown में इस हफ्ते होंगे 2 बड़े चैंपियनशिप मैच, फैंस को मिलेगा सरप्राइज

इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन का एपिसोड शानदार होगा। वैसे भी अब WWE समरस्लैम को लेकर काफी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब इसे लेकर बिल्डअप भी हो रहा है। WWE एक्सट्रीम रूल्स में बेली ने निकी क्रॉस को एक सिंगल मैच में हराकर अपनी विमेंस टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया था। ये मैच काफी अच्छा रहा था। WWE यूनिवर्स ने इस मैच को काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड में निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला। इस मैच में निकी क्रॉस ने अपनी खास दोस्त एलेक्सा ब्लिस को पराजित किया और इस वजह से उन्हें इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में रीमैच मिलने वाला है। The main event of RAW next week is Sasha Banks vs Asuka for the RAW Women’s Championship. The main event of SD next week should be Nikki Cross vs Bayley for the SD Women’s Championship. pic.twitter.com/9MtmbAYDIa — Edward Brooks (@TheEdwardBrooks) July 25, 2020 WWE स्मैकडाउन में होगा धमाका विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच तो इस बार WWE स्मैकडाउन में होगा ही लेकिन एक और चैंपियनशिप के लिए भी यहां पर जोरदार मुकाबला होने वाला है। पिछले हफ्ते ग्रेन मेटालिक ने फैटल 4वे मैच में जीत दर्ज की थी और इस हफ्ते उन्हें स्टाइल्स के खिलाफ टाइटल मैच मिलने वाला है। इस मुकाबले में स्टाइल्स की जीत तय है लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मेटालिक अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे। AJ Styles’ next Intercontinental title defense will be against ... Gran Metalik? https://t.co/3c0KFwxQJi pic.twitter.com/SjfTBVmmEw — Cageside Seats (@cagesideseats) July 25, 2020 वैसे इन दो मैचों में क्या नतीजा निकलने वाला है ये लगभग सभी को पता है। लेकिन फिर भी मैच काफी शानदार होने वाले हैं। एजे स्टाइल्स की हार यहां पर नहीं हो सकती है। वो अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे। लेकिन मेटालिक उन्हें एक अच्छी टक्कर देने को तैयार है। मेटालिक के लिए ये मैच खास होने वाला है। क्योंकि एजे स्टाइल्स जैसे दिग्गज के साथ वो रिंग शेयर करेंगे। वहीं बेली की जीत भी निश्चित मानी जा रही है। हालांकि WWE में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी फैंस के मुताबिक जीत बड़े सुपरस्टार्स की ही होगी। ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020 : 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं-www.sportskeeda.com