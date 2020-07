WWE SmackDown प्रीव्यू: दो बड़े चैंपियनशिप मैच होंगे, सुपरस्टार्स की होगी वापसी

Enter caption WWE ने SmackDown के एपिसोड के लिए कई सारी बड़ी चीज़ें तय कर दी है। SmackDown के इस एपिसोड में दो चैंपियनशिप मैच होंगे और कई अन्य स्टोरीलाइन आगे बढ़ने वाली है। कुछ सुपरस्टार्स की वापसी भी देखने को मिल सकती है। ये भी पढ़ें- WWE SummerSlam 2020 : 3 बड़े मैच जो इस इवेंट में देखने को मिल सकते हैं खैर, आइये SmackDown के एपिसोड के प्रीव्यू पर एक नजर डालते हैं। 5- बेली और निकी क्रॉस के बीच होगा SmackDown विमेंस टाइटल के लिए रीमैच The main event of RAW next week is Sasha Banks vs Asuka for the RAW Women’s Championship. The main event of SD next week should be Nikki Cross vs Bayley for the SD Women’s Championship. pic.twitter.com/9MtmbAYDIa — Edward Brooks (@TheEdwardBrooks) July 25, 2020 एक्सट्रीम रूल्स में बेली ने निकी क्रॉस को एक सिंगल्स मैच में हराकर अपनी विमेंस टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया था। इसके बाद पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड में निकी क्रॉस और एलेक्सा ब्लिस के बीच नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला। इस मैच में निकी क्रॉस ने अपनी खास दोस्त एलेक्सा ब्लिस को पराजित किया और इस वजह से उन्हें इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में रीमैच मिलने वाला है। मैच ज्यादा खास नहीं रहेगा लेकिन उम्मीद है कि कुछ बड़े सरप्राइज देखने को मिले, जिससे मैच बढ़िया बन पाए। 4- ओटिस और मैंडी रोज़ की लव स्टोरी जारी रहेगी Our hearts are full once again... ❤️ ❤️ ❤️ The love story of @otiswwe & @WWE_MandyRose continues tomorrow night on #SmackDown! https://t.co/iIJBmq9YgM — WWE (@WWE) July 30, 2020 पिछले हफ्ते ओटिस और मैंडी रोज़ का एक छोटा विंटेज प्रोमो दिखाया गया था। इसके साथ ही WWE ने एडवर्टाइज किया था कि दोनों की लव स्टोरी आगे भी जारी रहेगी। WWE ब्लू ब्रांड के एपिसोड में दोनों का एक सैगमेंट दिखा सकता है। इसके अलावा ओटिस और मैंडी रोज़ रिंग में आकर एक प्रोमो कट कर सकते हैं और अपनी लव स्टोरी की बात कर सकते हैं। मैनेजमेंट यहां से समरस्लैम के लिए ओटिस और मैंडी रोज़ के मिक्स्ड टैग टीम मैच की नींव रख सकता है। देखना होगा कि ओटिस और उनकी पार्टनर किस तरह से सबको प्रभावित करते हैं। ये भी पढ़ें:- 3 WWE सुपरस्टार्स जिन्होंने अपना पहला मैच हारा लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड चैंपियन बने 3- SmackDown में नेओमी देगी लेसी इवांस को जवाब Will @NaomiWWE change the conversation against @LaceyEvansWWE? The two rivals will battle TOMORROW NIGHT on #SmackDown. https://t.co/T6mdSKNkSN — WWE (@WWE) July 30, 2020 कुछ समय पहले ही नेओमी और लेसी इवांस की स्टोरीलाइन शुरू हुई है। पिछले हफ्ते नेओमी और लेसी इवांस के बीच मिज़ टीवी में थोड़ी अनबन देखने को मिली थी। इस हफ्ते WWE इस पूरी स्टोरीलाइन को जारी रखेगा। WWE इसे SmackDown में काफी अलग तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है। लग रहा है कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल होगा। 2- SmackDown में होगा फायरफ्लाई फन हाउस सैगमेंट? Firefly Fun House segment #SmackDown pic.twitter.com/egWC74Tk3D — PWM - WWE & AEW News & Rumors (@prowrestlingmag) October 5, 2019 पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड में ब्रे वायट का फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिला था और यहां वायट ने टीज़ किया था कि द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच स्टोरीलाइन चलने वाली है। इस हफ्ते ब्रे का एक और सैगमेंट देखने को मिल सकता है। 1- एजे स्टाइल्स vs ग्रेन मेटालिक (इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप) AJ Styles’ next Intercontinental title defense will be against ... Gran Metalik? https://t.co/3c0KFwxQJi pic.twitter.com/SjfTBVmmEw — Cageside Seats (@cagesideseats) July 25, 2020 पिछले हफ्ते ग्रेन मेटालिक ने फैटल-4वे मैच में जीत दर्ज की थी और इस हफ्ते उन्हें स्टाइल्स के खिलाफ टाइटल मैच मिलने वाला है। इस मुकाबले में स्टाइल्स की जीत तय है लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मेटालिक अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे। ये भी पढ़ें:- 8 चौंकाने वाले सुपरस्टार्स जिन्होंने जॉन सीना को सिंगल मैच में हराया है-www.sportskeeda.com