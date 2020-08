I can't wait to see who these crazy ass people are! #SmackDown https://t.co/Wic4OOx68X — Dat Boi Steve (@SAOFollower) August 8, 2020 (मैं ये जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता कि ये कौन हैं।) #Smackdown was soooo good tonight. 👍 — 💛𝓗𝓾𝓯𝓯𝔂𝓹𝓾𝓯𝓯𝔂 (@ledaniebaybay) August 8, 2020 (WWE स्मैकडाउन बहुत क्लिक »-www.sportskeeda.com