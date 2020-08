WWE Smackdown: द फीन्ड द्वारा एलेक्सा ब्लिस पर अटैक के 5 बड़े कारण

द फीन्ड और एलेक्सा ब्लिस इस हफ्ते द फीन्ड (The Fiend) द्वारा एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) पर हुआ अटैक डब्लू डब्लू ई (WWE) स्मैकडाउन के सबसे यादगार लम्हों में से एक रहा। WWE फैंस को उम्मीद थी कि द फीन्ड, एलेक्सा को फायरफ्लाई फनहाउस में आमंत्रित करने वाले हैं लेकिन असल में कुछ और ही देखने को मिला। इस आर्टिकल में हम स्मैकडाउन में फीन्ड द्वारा ब्लिस पर अटैक करने के 5 बड़े कारणों से अवगत कराने वाले हैं। ये भी पढ़ें: WWE समरस्लैम के 3 सबसे अच्छे मैच एलेक्सा ब्लिस को WWE में सिस्टर एबीगेल का कैरेक्टर दिया गया है The faces of fear. #SmackDown pic.twitter.com/VyGrLeo0WK — WWE on FOX (@WWEonFOX) August 1, 2020 WWE एक्सट्रीम रूल्स पीपीवी में ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन (Braun Strowman) के बीच हुई स्वाम्प फाइट को फैंस से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। उस मैच में एलेक्सा ब्लिस की झलक भी देखने को मिली, जो सिस्टर एबीगेल के कैरेक्टर में नजर आ रहीं थी। उसके बाद Sportskeeda की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में स्वाम्प फाइट से मिलता-जुलता सैगमेंट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट एकदम सही साबित हुई है और ये स्पष्ट हो चला है कि WWE एलेक्सा ब्लिस को सिस्टर एबीगेल के कैरेक्टर में आगे ले जाना चाहती है। एलेक्सा पर हुआ अटैक स्ट्रोमैन को स्वाम्प से बाहर ला सकता है A vision so BLISSFUL! Drop your GIF reactions to Sister A̶b̶i̶g̶a̶i̶l̶ ̶ Alexa 👇@AlexaBliss_WWE #ExtremeRules #SmackDown pic.twitter.com/M2dzePbOMY — WWE (@WWEIndia) July 24, 2020 एक्सट्रीम रूल्स के मैच में वायट ने WWE यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्वाम्प में धकेल दिया था और उसके बाद से ही वो रिंग में नजर नहीं आए हैं। दूसरी ओर आपको याद दिला दें कि मिक्स्ड मैच चैलेंज टूर्नामेंट में एलेक्सा और स्ट्रोमैन एक-दूसरे के पार्टनर के तौर पर काम कर चुके हैं। विंस मैकमैहन और ब्रूस प्रिचार्ड चाहते थे कि एलेक्सा को अनोखे अंदाज में वायट बनाम स्ट्रोमैन स्टोरीलाइन में शामिल किया जाए। अब संभव है कि अपनी पूर्व पार्टनर पर हुआ अटैक स्ट्रोमैन को स्वाम्प से बाहर ला सकता है, जिससे वो द फीन्ड से अपना बदला पूरा कर सकें। ये भी पढ़ें: मौजूदा समय में WWE के 10 सबसे बूढ़े सुपरस्टार्स WWE की सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं एलेक्सा ब्लिस @AlexaBliss_WWE I ALWAYS KNEW YOU HAD A DARK SIDE 😂 pic.twitter.com/7yQCLHk1w3 — Kieran_Poss (@Kieran_Poss1) July 20, 2020 एलेक्सा ब्लिस को पूरे WWE रोस्टर के सबसे अच्छी पर्सनालिटी वाले सुपरस्टार्स में जोड़ना कोई गलत बात नहीं होगी। शायद WWE में सिस्टर एबीगेल के कैरेक्टर को एलेक्सा से बेहतर कोई नहीं निभा सकता था क्योंकि उनके पास अच्छे लुक्स के साथ-साथ अच्छी एक्टिंग स्किल्स भी हैं। हालांकि निकी क्रॉस भी इस किरदार को अच्छे से निभा सकती थीं लेकिन हो सकता है कि मेन रोस्टर में ज्यादा अनुभव होने के कारण WWE ने ये किरदार पूर्व चैंपियन को सौंपा है। ये भी पढ़ें: 5 बड़े मैच जो समरस्लैम 2020 से जोड़े जा सकते हैं एलेक्सा ब्लिस को एक नए कैरेक्टर की जरूरत थी OMG what a crazy ending! @AlexaBliss_WWE pic.twitter.com/Uw75Z2aajv — ✨ BlissCrossAppleSauce🍎 Alexa Bliss Fan Account (@Era_Of_Bliss) August 1, 2020 WWE स्मैकडाउन रोस्टर का हिस्सा बनने के बाद से ही एलेक्सा ब्लिस संघर्ष करती नजर आईं है। वो 2 बार की स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन और 3 बार की रॉ विमेंस चैंपियन रहीं है लेकिन पिछले कुछ महीने उनके लिए अच्छे नहीं रहे हैं। इस बीच वो निकी क्रॉस के साथ मिलकर विमेंस टैग टीम चैंपियन भी बनीं लेकिन सिंगल्स पुश के लिए उनका नए कैरेक्टर में आना बहुत जरूरी हो गया था। WWE फैंस इस स्टोरीलाइन की ओर आकर्षित हो रहे हैं He's here...#SmackDown #TheFiend @WWEBrayWyatt @AlexaBliss_WWE pic.twitter.com/vEcusDbBZ6 — WWE (@WWE) August 1, 2020 इस हफ्ते द फीन्ड के अटैक के बाद WWE फैंस जरूर देखना चाहेंगे कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन में क्या दिलचस्प चीजें देखने को मिल सकती हैं। विंस मैकमैहन ने हाल ही में कहा था कि WWE सुपरस्टार्स को बड़ा पुश देने के लिए प्रतिबद्ध है और एलेक्सा की स्थिति विंस के बयान से काफी हद तक मेल खा रही है। सोशल मीडिया पर द फीन्ड और एलेक्सा ब्लिस छाए हुए हैं और फैंस इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये स्टोरीलाइन किस दिशा में आगे जाने वाली है। ये भी पढ़ें: 3 सुपरस्टार्स जो WWE में वापस आना चाहते हैं और 3 जो नहीं आना चाहते असल में कोई स्टोरीलाइन तभी तो सफल होती है जब फैंस उसकी ओर आकर्षित हो रहे हों और उसमें आगे होने वाली चीजों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। इस स्टोरीलाइन में भी WWE ऐसा करने में सफल साबित हो रही है। ये भी पढ़ें: WWE में 5 धमाकेदार तरीकों से वापसी कर सकते हैं ब्रॉक लैसनर-www.sportskeeda.com