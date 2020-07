मुंबई। महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का मामला थम नहीं रहा है। जिसके चलते यहां मुंबई में अभी भी लॉकडाउन लागू है। इस बीच लॉकडाउन में क्रिकेटरों सहित कई बड़ी हस्तियां सोशल मीडिया में पहले से ज्यादा एक्टिव है। बालीवुड सितारों की हर एक वीडियो फोटो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। I spypic.twitter.com/qRjIHViYND — Shubman Gill (@RealShubmanGill) July 29, 2020 News:रायपुर पुलिस लाइन बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट, पिछले 24 घंटे में 31 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित इसी क्रम में अब दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी शामिल हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर को लेकर यूजर्स सवाल उपर सवाल पूछ रहे हैं। View this post on Instagram A post shared by Sara Tendulkar (@saratendulkar) on Jul 29, 2020 at 6:48am PDT News:कोरोना अपडेट: छत्तीसगढ़ में 81 और नए मरीजों की पुष्टि, जानिए किस जिले में मिले कितने संक्रमित शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर ने अक्सर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। वहीं अपनी-अपनी तस्वीरे भी शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस बार दोनों सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में सामने आए एक पोस्ट की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल शुभमन और सारा ने अपनी-अपनी तस्वीरों के कैप्शन में दो आंखों के साथ 'I spy' लिखा है। जिसे लेकर यूजर्स लगातार सवाल पूछ रहे हैं। I spypic.twitter.com/qRjIHViYND — Shubman Gill (@RealShubmanGill) July 29, 2020 News:लॉकडाउन के दौरान गुटखा बना कमाई का जरिया? चेकिंग के दौरान क ट्रक अवैध गुटखा जब्त, 36 लाख रुपए आंकी गई कीमत क्रिकेटर शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर की सोशल मीडिया में खूब हो रही चर्चा, एक ने पूछा- आखिर चक्कर क्या है?-www.ibc24.in