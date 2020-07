WWE में रचा साशा बैंक्स और बेली ने बड़ा इतिहास, कुछ दिग्गज ही हासिल कर पाए हैं ये उपलब्धि

WWE WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स और बेली ने रॉ के एपिसोड के दौरान एक बड़ा इतिहास बनाया है। ये रिकॉर्ड तब बना जब साशा बैंक्स ने रॉ विमेंस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। बेली और साशा बैंक्स WWE इतिहास में पहली दो ऐसी विमेंस सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने सिंगल्स टाइटल के साथ साथ टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीता है जबकि पूरे WWE में ये 5वीं जोड़ी बनी हैं। Her win on #WWERaw confirms it - @SashaBanksWWE joins @itsBayleyWWE as the first female Superstar duo (and 5th pair overall) to join this exclusive list in the @WWE history books. https://t.co/gv4f9pLb40 — WWE Stats & Info (@WWEStats) July 28, 2020 साशा बैंक्स और बेली से पहले ये रिकॉर्ड 4 दूसरे सुपरस्टार्स के नाम था। ट्रिपल एच और स्टीव ऑस्टिन, केविन नैश- शॉन माइकल्स, ओवेंस हार्ट और ब्रिटिश बुलडॉग और केन शैमरॉक-बिग बॉस मैन के नाम था। BREAKING: HHH’s birthday is officially cancelled. Moving forward July 27th will now be known as #2BeltzBanks day! The day the #LegitCEO took over the entire company! Run me my check 🗣 pic.twitter.com/ChalAG7OWh — $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 28, 2020 साशा बैंक्स ने WWE रॉ में असुका को हराया इस हफ्ते रॉ में असुका और साशा बैंक्स के बीच जबरदस्त चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। इस महा मुकाबले में पहले ही कायरी सेन ने बेली को रिंगसाइड से भगा दिया था। इस बार कायरी सेन ने अपनी दोस्त असुका का पूरा साथ दिया। आपको बता दें कि इस मैच ने फैंस का दिल जीत लिया। शुरुआत से ही मुकाबला शानदार रहा और पूरे मैच में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। इस चैंपियनशिप मैच में कई बार ऐसा लगा कि असुका की जीत जाएंगी लेकिन मैच के अंत में एक शानदार एंगल देखने को मिला। बेली की बैकस्टेज फुटेज दिखाई गई, जहां वो कायरी सेन पर बुरी तरह हमला कर रही थी। इसे देखने के चक्कर में असुका का ध्यान भटक गया। इसके बाद कायरी सेन को बचाने के लिए असुका वहां से मैच छोड़कर चली गईं। इस वजह से रेफरी ने काउंट जारी रखा और असुका 10 काउंट तक रिंग में नहीं आयी। इस वजह से साशा बैंक्स को जीत मिली। साशा बैंक्स अब आधिकारिक रूप से रॉ विमेंस चैंपियन बन गई हैं। खैर, अब देखना होगा कि साशा बैंक्स और बेली का ये रिकॉर्ड कबतक कायम रहता है और क्या असुका समरस्लैम के लिए बैंक्स से रीमैच की मांग करती हैं या नहीं।-www.sportskeeda.com