WWE Rumor राउंडअप: Summerslam 2020 के प्लांस में बदलाव, स्टाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ा अपडेट

एजे स्टाइल्स आज हम बात करने वाले हैं डब्लू डब्लू ई (WWE) समरस्लैम 2020 के प्लांस के बारे में, जॉन मोक्सली (Jon Moxley) ने किस तरह WWE के चेयरमैन पर तंज़ कसा और साथ ही एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के बारे में भी बड़ी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलने वाली है। ये भी पढ़ें: मौजूदा समय में WWE के 10 सबसे बूढ़े सुपरस्टार्स WWE समरस्लैम 2020 के लिए प्लांस में बदलाव असुका और कायरी सेन Wrestling Observer की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक WWE समरस्लैम 2020 में असुका और कायरी सेन के बीच रॉ विमेंस टाइटल मैच होने वाला था। लेकिन कायरी सेन द्वारा WWE छोड़ने के कारण आखिरी समय में इन प्लांस में बदलाव कर दिया गया और इसी कारण साशा बैंक्स (Sasha Banks) नई रॉ विमेंस चैंपियन बनी हैं। WWE परफॉरमेंस सेंटर में शूट नहीं होगा समरस्लैम एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विंस मैकमैहन ने रेसलमेनिया और मनी इन द बैंक की ही तरह समरस्लैम को भी WWE परफॉरमेंस सेंटर में ना करवाने का फैसला लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि विंस एक शानदार जगह पर WWE समरस्लैम 2020 को शूट करने वाले हैं। एजे स्टाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ा अपडेट एजे स्टाइल्स के पूर्व पार्टनर ल्यूक गैलोज़ ने क्रिस वैन को दिए इंटरव्यू में कहा है कि, "WWE में स्टाइल्स को अलग तरह का सम्मान दिया जाता है। उन्हें हमसे काफी ज्यादा पैसे अदा किए जा रहे थे और उन्हें क्रिएटिव फ़्रीडम भी प्राप्त है। जब आपको इतना सबकुछ दिया जा रहा होता है तो आप चाहकर भी कंपनी को छोड़ नहीं पाते।" ये भी पढ़ें: 5 पूर्व और मौजूदा WWE सुपरस्टार्स जो अमीर होकर भी सस्ती कारों में घूमते हैं जॉन मोक्सली ने WWE पर कसा तंज़ जॉन मोक्सली ने एक बार फिर WWE के चेयरमैन विंस मैकमैहन पर तंज़ कसा है। Busted Open Radio को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और उससे मुझे जैसे बेवकूफ़ दिखाने का प्रयास किया जाता था। इसके अलावा स्क्रिप्ट को लेकर काफी दबाव भी बनाया जाता था।" ये भी पढ़ें: 3 बड़े सुपरस्टार्स जो समरस्लैम को मिस कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन के कारण रॉ के मैच में हुआ बदलाव पिछले हफ्ते रॉ में ड्रू मैकइंटायर और डॉल्फ जिगलर के बीच मैच हुआ था। पहले प्लान था कि उस मैच में WWE चैंपियनशिप बेल्ट दांव पर लगी होगी लेकिन Wrestling Observer की रिपोर्ट में कहा गया है कि WWE रैंडी ऑर्टन को वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में शामिल करवाना चाहती थी, इसलिए उसे बाद में नॉन-टाइटल मैच करार दिया गया था। अब समरस्लैम 2020 में मैकइंटायर और ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप मैच की पुष्टि की जा चुकी है।