''WWE में रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैच को पहले मैंने बकवास बताया था''

WWE WWE में कुछ वक्त पहले सैथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो का फ्यूड चल रहा था जिसमें आई बनाम आई मैच हुआ था। सैथ रॉलिंस ने WWE में रे मिस्टीरियो की आंख पर वार कर इस दुश्मनी को शुरु किया था जबकि एक्सट्रीम रूल्स में इनका मैच हुआ था। सैथ रॉलिंस ने पीपीवी में मैच जीत लिया था लेकिन बाद में उन्हें उल्टियां करते हुए देखा गया। WWE दिग्गज रे मिस्टीरियो की आंख पर चोट भी आई थी। अब सैथ रॉलिंस ने TalkSPORT से बात की है और विंस मैकमैहन के इस मुकाबले में रोल के बारे में बात की है। Okay so honestly, I loved the match. Seth vs Rey was great and hilarious as a wrestling fan. The ending was iffy, but this was very different and I can appreciate that. May divide opinion, just my take.#EyeForAnEye #WWE #ExtremeRules pic.twitter.com/bICOiTIyyw — 𝘈𝘯𝘪𝘳𝘣𝘢𝘯 (@PWOrator) July 20, 2020 जिस प्रकार की रेसलिंग चाहिए थी हमने वैसे ही दी। स्टोरीलाइन थोड़ी मजेदार बनाई गई लेकिन मेरे ख्याल से मुकाबले का अंत थोड़ा अजीब था लेकिन ठीक है। WWE के बॉस विंस मैकमैहन का इस मैच में क्या रोल था? सैथ रॉलिंस ने बताया कि विंस मैकमैहन ने इस मैच के लिए अहम रोल अदा किया था।आगाज से लेकर अंत तक विंस ने सब कुछ प्लान किया था। रॉलिंस ने ये भी बताया कि जब पहली बार इस मैच के बारे में सोचा गया था तब वो इसपर विश्वास नहीं कर रहे थे। जब मेरे पास इस मैच का प्रसाव आया था तब मैंने कहा था कि ये बकवास है। धीरे-धीरे मुझे लगा कि ये सही है और कुछ अलग है। उसके बाद हमने इस मैच पर काम किया। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता था जिसपर विंस ने भरोसा किया और वैसा काम वो कर नहीं पाया हो। इस मैच में 99.9 प्रतिशत मेरा, रे मिस्टीरियो और जेमी नोबल का योगदान था। इसके अलावा सैथ रॉलिंस ने बताया कि विंस मैकमैहन ने ये तय किया था कि आखिरी शॉट कैसा और क्या होगा। ये भी पढ़ें-WWE को अलविदा बोल चुके पूर्व चैंपियन ने अपने दोस्त को भावुक संदेश दिया THIS. JUST. HAPPENED.#ExtremeRules #EyeForAnEye @reymysterio pic.twitter.com/Z25LGFSTti — WWE (@WWE) July 20, 2020 लास्ट में क्या होगा और किस प्रकार होगा ये तय करना विंस का काम होता है और वैसा ही हुआ। हमने काफी सारे शॉट्स की बात की थी लेकिन सहमति कुछ ही शॉट्स पर बनी और सभी ने उसको राजी किया और मैच का अंत तैयार किया। सैथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो के आई Vs आई मैच को फैंस ने पसंद किया था। अब कुछ रिपोर्ट्स सामने आ सही है कि रे मिस्टीरियो और उनके बेटे डॉमिनिक का मैच इस महीने होने वाली समरस्लैम में सैथ रॉलिंस और बडी मर्फी के खिलाफ टैग टीम मैच के रुप में होने वाला है, जिससे मिस्टीरियो के बेटे का WWE करियर अच्छा बन सके।-www.sportskeeda.com