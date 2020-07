PUBG Mobile: PMWL 2020 वेस्ट लीग प्ले वीक 3 के पहले दिन की अंकतालिका

PMWL 2020 West League Play Week 3 Day 1 results and overall standings PUBG Mobile वर्ल्ड लीग 2020 वेस्ट सीजन जीरो लीग प्ले का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और 20 टीम्स एक दुसरे के खिलाफ लड़ रही हैं PMWL 2020 वेस्ट सुपर वीकेंड 3 में जगह बनाने के लिए। इन टीम्स को पांच ग्रुप्स में बांटा गया था (A, B, C D और E) ओपनिंग वीकेंड की अंकतालिका के हिसाब से। तीसरे हफ्ते के पहले दिन कुल पांच मैचेस खेले गए थे और Futbolist पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे हैं 102 पॉइंट्स और दो चिकन डिनर के साथ। इनके पीछे हैं Yalla Esports और Nova Esports , 52 और 50 पॉइंट्स के साथ। PMWL 2020 वेस्ट लीग प्ले दिन 1 की अंकतालिका PMWL 2020 West poster यह है PMWL 2020 वेस्ट लीग प्ले के तीसरे हफ्ते के पहले दिन की अंकतालिका : #1 Futbolist - 102 points (47 kills) #2 Yalla Esports - 52 points (24 kills) #3 Nova Esports - 50 points (21 kills) #4 UDRKillers - 47 points (20 kills) #5 Wildcard Gaming - 46 points (22 kills) #6 B4 Esports - 43 points (14 kills) #7 Team Queso - 40 points (21 kills) #8 Loops Esports - 38 points (17 kills) #9 Frag Machines - 36 points (8 kills) #10 DreamEaters - 35 points (15 kills) #11 Team Unique - 31 points (12 kills) #12 Pittsburgh Knights - 30 points (13 kills) #13 Team Umbra - 30 points (6 kills) #14 Tempo Storm - 29 points (10 kills) #15 KoninaPower - 28 points (12 kills) #16 Headquarters - 18 points (9 kills) #17 SWAT69 - 17 points (1 kills) #18 KHK Esports - 15 points (7 kills) #19 Cloud9 - 12 points (3 kills) #20 Alpha Legends - 10 points (2 kills ) PMWL 2020 वेस्ट लीग प्ले 2 अगस्त तक चलेगा और PUBG MOBILE के फैंस इस टूर्नामेंट का लिव एक्शन देख सकते हैं PUBG Mobile Esports' के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर-www.sportskeeda.com