PUBG Mobile: PMWL 2020 ईस्ट सुपर वीकेंड के तीसरे हफ्ते के पांचवे दिन का कार्यक्रम

PMWL 2020 East Week 3 Day 4 schedule announced (Image Credits: PUBG Mobile) PUBG Mobile वर्ल्ड लीग 2020 (PMWL 2020) ईस्ट लीग प्ले का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। कुल 20 टीम्स लीग प्ले वीकडेस में एक दुसरे के खिलाफ लड़ी थी दो दिन के लिए एक स्पॉट हासिल करने के लिए सुपर वीकेंड में। सुपर वीकेंड का तीसरा हफ्ता 31 जुलाई 2020 को शुरू हुआ है और यह तीन दिन तक चलेगा। यह है तीसरे हफ्ते के पांचवे दिन का कार्यक्रम PMWL ईस्ट सुपर वीकेंड का : यह है PMWL 2020 ईस्ट सुपर वीकेंड के तीसरे हफ्ते पांचवे दिन का कार्यक्रम : PMWL 2020 East poster तारीख और समय : 2 अगस्त 2020 शाम 5:30 PM IST मैचेस : मैच 1: Erangel मैच 2: Vikendi मैच 3: Miramar मैच 4: Sanhok मैच 5: Erangel 16 टीम्स कुल 15 मैचेस खेलेंगी एक हफ्ते में। मैचेस हर शुक्रवार , शनिवार और रविवार को खेले जाएंगे। सुपर वीकेंड के पॉइंट्स के हिसाब से लीग स्टैंडिंग्स बनाई जाएंगी। सुपर वीकेंड के पोइन्स के हिसाब से टॉप 16 टीम्स क्वालिफाय होंगी वर्ल्ड लीग फाइनल्स के लिए। PMWL 2020 ईस्ट लाइव स्ट्रीम किया जाएगा PUBG Mobile Esports' के अफीशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 5:30 PM IST बजे से। PMWL 2020 ईस्ट सुपर वीकेंड 3: क्वालिफाइड टीम्स: यह है लिस्ट उन 16 टीम्स की जो क्वालिफाय हुई है तीसरे हफ्ते के लिए सुपर वीकेंड के : #1 Bigetron RA #2 King of Gamers Club #3 Morph Team #4 U Level Up Esports #5 TSM-Entity #6 GXR Celtz #7 Team Secret #8 Orange Rock #9 Box Gaming #10 RRQ Athena #11 TeamIND #12 MegaStars #13 Yoodo Gank #14 T1 #15 Valdus The Murder #16 NovaGodlike-www.sportskeeda.com