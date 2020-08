PUBG Mobile: PMWL 2020 ईस्ट लीग प्ले तीसरे हफ्ते के चौथे दिन की अंकतालिका

PMWL 2020 East Super Weekend Week 3 Day 4 results and overall standings PUBG Mobile वर्ल्ड लीग 2020 (PMWL 2020) ईस्ट लीग प्ले का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। कुल 20 टीम्स लीग प्ले वीकडेस में एक दुसरे के खिलाफ लड़ी थी दो दिन के लिए एक स्पॉट हासिल करने के लिए सुपर वीकेंड में। सुपर वीकेंड के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन अब समाम्प्त हो गया है। RRQ Athena पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे चल रही हैं 465 पॉइंट्स , और दो चिकन डिनर के साथ। इनके पीछे हैं Box Gaming और Bigetron RA , 444 और 441 पॉइंट्स के साथ। PMWL 2020 ईस्ट सुपर वीकेंड की अंकतालिका : PMWL 2020 East Super Weekend W3D4 is ongoing #1 RRQ Athena - 465 points (207 kills) #2 Box Gaming - 444 points (159 kills) #3 Bigetron RA - 441 points (183 kills) #4 King of Gamers Club - 427 points (164 kills) #5 TSM-Entity - 374 points (162 kills) #6 GXR Celtz - 374 points (137 kills) #7 MegaStars - 372 points (134 kills) #8 Team Secret - 366 points (159 kills) #9 Valdus The Murder - 329 points (139 kills) #10 Orange Rock - 321 points (142 kills) #11 T1 - 306 points (110 kills) #12 TeamIND - 262 points (111 kills) #13 SynerGE - 241 points (92 kills) #14 Yoodo Gank - 230 points (73 kills) #15 U Level Up Esports - 203 points (68 kills) #16 Reject Scarlet - 187 points (74 kills) #17 Free Style - 99 points (37 kills) #18 NoChanceTeam - 76 points (32 kills) #19 Morph Team - 61 points (21 kills) #20 NovaGodlike - 54 points (28 kills) PMWL 2020 ईस्ट लाइव स्ट्रीम किया जाएगा PUBG Mobile Esports' के अफीशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 5:30 PM PM IST बजे से। PMWL Super Weekend 3 शुरू हुआ है 31 जुलाई को और यह तीन दिन तक चलेगा। PMWL 2020 ईस्ट लीग प्ले चलेगा 2 अगस्त तक।-www.sportskeeda.com