चेन्नई । पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आईपीएल 2021 में आज पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने हैं। दोनों ही टीमों के लिया यह सीजन अभी तक अच्छा नहीं रहा है। A look at the Playing क्लिक »-www.newsganj.com