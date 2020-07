इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की 20 सदस्यीय टीम घोषित

पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपनी 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज वहाब रियाज और सरफराज अहमद को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले फवाद आलम को भी पाकिस्तान टीम में जगह मिली है। हालांकि मध्यक्रम के बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद को टीम में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले पीसीबी ने टेस्ट और टी20 सीरीज के लिए कुल मिलाकर 29 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया था। कयास यही लगाए जा रहे थे कि हैरिस सोहेल की जगह इफ्तिकार अहमद को पाकिस्तान टीम में जगह मिल जाएगी। हैरिस सोहेल ने कोरोना वायरस के कारण दौरे से अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर से वापसी की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान टीम को उनकी जरुरत पड़ती है तो फिर वो टेस्ट क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहेंगे और शायद इसी वजह से उनका चयन टीम में हुआ है। Rain or no rain, the boys are at it! 👊 pic.twitter.com/mUd1p6X7sO — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 27, 2020 ये भी पढ़ें: माइकल होल्डिंग ने 'फैब 5' में विराट कोहली को चुना सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज सरफराज अहमद की बात करें तो पिछले साल उन्हें पाकिस्तान टीम की टेस्ट और टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया था। वो मोहम्मद रिजवान के बाद पाकिस्तान टीम में सेकेंड च्वॉइस विकेटकीपर होंगे। मोहम्मद रिजवान ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा किया था और इस साल फरवरी में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी खेली थी। पाकिस्तान टीम में इसके अलावा अनकैप्ड काशिफ भट्टी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यासिर शाह और शादाब खान भी टीम में हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरुआत 5 अगस्त से होगी। वहीं उससे पहले 28 अगस्त से दोनों देशों के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। ये भी पढ़ें: विराट कोहली और रिकी पोंटिंग की कप्तानी एक जैसी है - ब्रेट ली इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम इस प्रकार है अजहर अली (कप्तान), बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इमाम उल हक, इमरान खान सीनियर, काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), नसीम शाह, सरफराज अहमद (विकेटकीपर), शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान, उस्मान शिनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह। Pakistan shortlist players for England Tests Details 👇https://t.co/WBYCLLQQcChttps://t.co/SjuF4rTDZH — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 27, 2020-www.sportskeeda.com