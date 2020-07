PUBG Mobile: ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज 2020 का कार्यक्रम आया सामने

PUBG Mobile Global Extreme Challenge 2020 schedule has come out PUBG Mobile ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज एक अफीशियल जिसमे अलग फ़ील्ड्स से बहुत प्रसिद्ध लोग गेम खेलते हुए दिखेंगे। बेल्जियन फुटबॉलर Kevin De Bruyne से लेकर तुर्किश सिंगर अलेना तिलकी ; अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी Ky बोमेन से लेकर अर्जेंटीनियन फुटबॉलर पाउलो डायबला और इन्डोनेशियाई एक्ट्रेस औरेलिए आदि जैसी बहुत से फेमस चेहरे अपनी टीम्स को लीड करेंगे। टॉप प्लेयर्स और इन्फ्लुएंसर्स हर रीजन से हिस्सा लेंगे ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज में। इंडिया , नार्थ अमेरिका , मिडिल ईस्ट और अफ्रीका , साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप वह रीजंस हैं जो इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। इस इवेंट में 32 गेमिंग स्ट्रीमर्स /प्रोफेशनल्स हिस्सा लेंगे जिनको 64 की लिस्ट में से चुना गया है वोटिंग के आधार पर। PUBG Mobile ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज 2020 शोडाउन का कार्यक्रम : इस टूर्नमेंट की लाइव स्ट्रीम शुरू होगी 30 जुलाई को रात 11:30 PM बजे। इंडियन टीम्स लड़ेंगी MENA कन्ट्रीज की टीम्स से। दो इंडियन टीम्स हैं : Team Mortal: Mortal (कप्तान ), Soul Regaltos, Soul Viper Team Scout: Scout (कप्तान ), Dynamo, TSM-Entity Jonathan नार्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन Team Ky Bowman Team Jack Osbourne Team Aleyna Tilki Team Kevin De Bruyne साउथ अमेरिका Team Paulo Dybala Team Levinho Team Yurem Rojas Team Marian Santos साउथईस्ट एशिया Team Gading Team Aurelie Team Jay Chanathip Team Hien Ho साउथ एशिया , मिडिल ईस्ट और नार्थ अफ्रीका Team Scout Team Mortal Team Om Sayf Team Pikachu PUBG Mobile ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज में टॉप 50 प्रतिशत इन्फ्लुएंसर्स हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग राखी गई थी 23 जून से 6 जुलाई के बीच में। जो 32 गमर / स्ट्रीमर चुने गए हैं वह हैं : BTR Alice Tacaz Onic Mute Secret Biubiu Bangpen Masterramen ABCT36 Gaming Ngan Sat Thu Wynsanity Sevou Rolex Panda Atro Om Sayf Aeddi407 Pikachu Doch Dream PUBG Mezarci Oldboy Alucarov2 Dextroger Don Tacho Alpoxzen Flashzito Riserbeck Nato Gamer Eilocosantiarg Mortal Scout Dynamo Regaltos अपने स्टार्स के लिए वोट करें : आप अपने मनपसंद PUBG Mobile प्लेयर्स के लिए वोट भी कर सकते हैं। आपको ट्विटर पर जाना है और हैशटैग pubgmxchallenge9 का इस्तेमाल करना है मोर्टल के लिए वोट करने के लिए और pubgmxchallenge10 का इस्तेमाल करना है स्काउट को वोट करने के लिए। जिस टीम के सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे उससे ग्लोबल एक्सट्रीम चैलेंज शोपोइन्ट्स मिलेंगे।-www.sportskeeda.com