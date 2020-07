PUBG Mobile: PMWL 2020 ईस्ट लीग प्ले तीसरे हफ्ते के पहले दिन की अंकतालिका

PMWL 2020 East League Play Week 3 Day 1 results and overall standings PUBG Mobile वर्ल्ड लीग 2020 ईस्ट सीजन जीरो लीग प्ले का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और 20 टीम्स एक दुसरे के खिलाफ लड़ रही हैं PMWL 2020 ईस्ट सुपर वीकेंड 3 में जगह बनाने के लिए। इन टीम्स को पांच टीम्स में बांटा गया था (A, B, C D और E) ओपनिंग वीकेंड की अंकतालिका के हिसाब से। तीसरे हफ्ते के पहले दिन कुल पांच मैचेस खेले गए थे और TSM-Entity सबसे आगे चल रही है लीडरबोर्ड में 69 पॉइंट्स के साथ। इनके पीछे है टीम्स हैं टीम्स U Level Up Esports और Morph Team , 67 और 49 पॉइंट्स के साथ। PMWL 2020 ईस्ट लीग प्ले दिन 1 की अंकतालिका PMWL 2020 East poster यह है PMWL 2020 ईस्ट लीग प्ले के तीसरे हफ्ते के पहले दिन की अंकतालिका : #1 TSM-Entity - 69 points (38 kills) #2 U Level Up Esports - 67 points (25 kills) #3 Morph Team - 49 points (16 kills) #4 Orange Rock - 48 points (15 kills) #5 GXR Celtz - 46 points (15 kills) #6 Box Gaming - 43 points (13 kills) #7 MegaStars - 40 points (14 kills) #8 King of Gamers Club - 38 points (8 kills) #9 NovaGodlike - 35 points (17 kills) #10 TeamIND - 35 points (13 kills) #11 RRQ Athena - 34 points (9 kills) #12 Free Style - 31 points (16 kills) #13 Team Secret - 28 points (15 kills) #14 Valdus The Murder - 27 points (11 kills) #15 NoChanceTeam - 23 points (15 kills) #16 SynerGE - 23 points (13 kills) #17 Yoodo Gank - 21 points (5 kills) #18 T1 - 20 points (9 kills) #19 Bigetron RA - 17 points (7 kills) #20 Reject Scarlet - 5 (0 kills) PMWL 2020 ईस्ट लीग प्ले 2 अगस्त तक चलेगा और PUBG MOBILE के फैंस इस टूर्नामेंट का लिव एक्शन देख सकते हैं PUBG Mobile Esports' के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर शाम 5:30 PM बजे से मैचेस के दिन।-www.sportskeeda.com