इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए आयरलैंड टीम का ऐलान

30 जुलाई को होगा सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए आयरलैंड ने 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। मार्क अडेयर जहां टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे, तो कर्टिस कैंफर और हैरी टेक्टर टीम में दो अनकैप प्लेयर होने वाले हैं। 📡: SQUAD ANNOUNCEMENT Ireland announces 14-player squad for the first ODI against England on Thursday. ➡️ https://t.co/YsMWV6WGbr#BackingGreen ☘️🏏 pic.twitter.com/oiGiZOFm4V — Cricket Ireland (@Irelandcricket) July 28, 2020 आयरलैंड ने पहले वनडे के लिए 22 में से 14 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है। हालांकि बचे हुए 8 खिलाड़ी भी रिजर्व के तौर पर टीम के साथ बायो-सिक्योर बबल में जुड़े रहेंगे। यह भी पढ़ें: इंग्लैंड लायंस ने आयरलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी कर्टिस कैंफर ने जहां अभी तक 1 लिस्ट ए और 3 टी20 मुकाबले खेले हैं, तो हैरी टैक्टर ने आयरलैंड के लिए 20 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। हैरी टैक्टर ने हाल ही में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ हुए टूर मुकाबले में 55 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी। आयरलैंड टीम के मुख्य चयनकर्ता एंड्रू वाइट ने कहा, "यह वनडे सीरीज हमारी टीम के लिए सिर्फ वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ खुद को साबित करने का अच्छा मौका होगा, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी काफी अहम होने वाली है। हमारी टीम में लॉकडाउन के कारण गेमटाइम की कमी है, लेकिन दो अभ्यास मैच से थोड़ा फायदा हुआ। इन दो मैचों में हमें काफी। पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी देखने को मिली।" हालांकि 2019 में आयरलैंड के लिए 2019 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मार्क अडेयर को टीम में मौका नहीं मिला। इसके पीछे का कारण मुख्य चयनकर्ता ने बताया कि पिछले साल उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 30 जुलाई को साउथैम्पटन में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इसी सीरीज के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग की भी शुरुआत होगी और दोनों टीमों के लिए इसी वजह से काफी अहम होने वाली है। सीरीज के बचे हुए मुकाबले 1 अगस्त और 4 अगस्त को साउथैम्पटन में ही खेले जाएंगे। इससे पहले इंग्लैंड ने भी आयरलैंड के खिलाफ वनडे के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया था। इंग्लैंड की टीम में कई मुख्य खिलाड़ी शामिल नहीं है, तो रीसे टॉपली की चार साल बाद टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए आयरलैंड की टीम इस प्रकार है: एंड्रू बैलबर्नी (कप्तान), पॉल स्टर्लिंग, कर्टिस कैंफर, गेराथ डेलानी, जोश लिटिल, एंड्रू मैकब्रिन, बैरी मैक्कार्थी, केविन ओ'ब्रायन, विलियम पोर्टरफील्ड, बॉयड रैंकिन, सिमी सिंह, हैरी टैक्टर, लॉर्कन टकर और क्रेग यंग। 🎥: Introducing your 14-player squad for the 1st ODI against England.#BackingGreen ☘️🏏 pic.twitter.com/5EbkQeXQf2 — Cricket Ireland (@Irelandcricket) July 28, 2020-www.sportskeeda.com