हार्दिक पांड्या के पिता बनने की खुशी में बधाइयों का तांता, साथी खिलाड़ियों ने दी शुभकामनाएं

Photo - Hardik Pandya Twitter भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविच ने कल एक बेटे को जन्म दिया। इस बात की जानकारी हार्दिक पांड्या ने खुद सोशल मीडिया पर दी। गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में दोनों की सगाई हुई थी और 31 मई को दोनों ने यह जानकारी थी कि वह माता-पिता बनने वाले हैं और साथ ही शादी की घोषणा भी की थी। We are blessed with our baby boy ❤️🙏🏾 pic.twitter.com/DN6s7aaZVE — hardik pandya (@hardikpandya7) July 30, 2020 हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं हार्दिक पांड्या के पिता बनने की खुशी में कई साथी खिलाड़ियों और सेलिब्रिटी ने बधाई संदेश दिया है। आइये देखते हैं किन लोगों ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी है - विराट कोहली, मुंबई इंडियंस, श्रेयस अय्यर केएल राहुल क्रुणाल पांड्या और कुलदीप यादव Congratulations my brother @hardikpandya7 on the birth of your son! Lots of love to Natasa, the beautiful boy and you ❤️🤗 Hope everyone is healthy 😊 https://t.co/PPwsaSeMIM — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 30, 2020 Congratulations Brotherman ❤️ @hardikpandya7 https://t.co/FG0CjjqGad — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) July 30, 2020 Many congratulations to you both, have a great time being a parent. God bless the lil Champ ♥️♥️💪 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) July 30, 2020 Congratulations to you both!! 😊 — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) July 30, 2020-www.sportskeeda.com