नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या पापा बन गए हैं। पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने बेटे को जन्म दिया है। सोशल मीडिया के जरिए नन्हे मेहमान के आने की जानकारी मिलते ही उनके लाखों फैंस ने हार्दिक पंड्या को बधाई दिए हैं। News:2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम भूपेश बघेल से करेंगे मुलाकात मालूम होगा कि नताशा और हार्दिक ने फैंस को पहले ही बता दिया था कि वह जल्द ही अपने पहले बच्चे के पिता बनने जा रहे हैं। वहीं आज हार्दिक की पत्नी नताश ने क्यूट से बेटे को जन्म दिया है। बेहद खूबसूरत तस्वीर के साथ क्रिकेटर हार्दिक पंड्या ने बेटे का हाथ थामे एक तस्वीर शेयर कर खुशी जाहिर की। News:सेना पर आतंकवादियों का बड़ा हमला, 3 जवान शहीद, 4 की हालत गंभीर View this post on Instagram A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93) on Jul 30, 2020 at 3:03am PDT हार्दिक के बेटे की पहली तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीं जन्म की खबर सामने आने के बाद अब फैन्स में इस बात का उत्साह है कि वह अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। उल्लेखनीय है कि हार्दिक लॉकडाउन से पहले सोशल मीडिया पर पहले से ज्यादा एक्टिव हैं। News:जा सकती है तारीख, 15 अगस्त को लागू होने थी योजना वे लगातार पत्नी नताशा की प्रेग्नेंसी पीरियड की ढेरों तस्वीरें खिंचवाईं है। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हुई हैं। वहीं अब हार्दिक के पिता बनने के बाद उन्हें लाखों फैंस खुशी जाहिर करते हुए बधाई दे रहे हैं। News:कोरोना काल में मसीहा बने सोनू सूद का आज जन्मदिन, प्रवासियों को 3 लाख नौकरी देने का ऐलान हार्दिक पंड्या बने पापा, पत्नी नताशा ने दिया बेटे को जन्म, सोशल मीडिया में जाहिर की खुशी, देखें फोटो..-www.ibc24.in