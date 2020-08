गौतम गंभीर ने किया फैन्स का दिल जीतने वाला काम

गौतम गंभीर गौतम गंभीर को नेक कामों में सबसे आगे माना जाता है। इस क्रम में गौतम गंभीर ने एक और शानदार कार्य किया है। गौतम गंभीर ने सेक्स वर्कर्स के बच्चों की शिक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक एक प्रोग्राम शुरू किया है। पंख नाम के कार्यक्रम के माध्यम से गौतम गंभीर इन बच्चों की शिक्षा और रहने का खर्च वहन करेंगे। गौतम गंभीर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि यह मेरे लिए खास दिन है और मैं एक अहम बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि सेक्स वर्कर्स के बच्चों को नर्क से बाहर लाने के लिए मैंने पंख नामक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें सबसे पहले मैं 25 बच्चों को लूँगा जिनकी शिक्षा और रहने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके बाद गौतम गंभीर ने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आगे आकर मदद करें, हर एक जीवन मैटर करता है। यह भी पढ़ें: विराट कोहली की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट में लगी याचिका गौतम गंभीर की पोस्ट हरभजन सिंह ने की शेयर हालांकि गौतम गंभीर ने अपने इस कार्य की पोस्ट को ट्विटर पर पोस्ट किया था लेकिन हरभजन सिंह ने इसे इन्स्टाग्राम तक पहुंचा दिया। हरभजन सिंह ने इसका स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए कहा कि भाई मैं इसमें आपके साथ हूँ। कभी भी और कहीं भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ और ऐसा करके मुझे भी ख़ुशी मिलेगी। इसके अलावा हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर को चैम्पियन बताया। It’s a special day for me & I want to share some imp news To get children of sex workers out of that hell, I am starting program “PANKH” with 25 children & I’ll look after all their needs incl shelter & edu! I urge others to come fwd & contribute too! EVERY LIFE MATTERS! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 31, 2020 हरभजन सिंह को जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका सपोर्ट मुझे मजबूत बनाता है। गौतम गंभीर इससे पहले भी कई बार लोगों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। शहीद परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी गौतम गंभीर मदद के लिए आगे आए थे। चैरिटी और इन सब कामों में गौतम गंभीर का कोई जवाब नहीं है। View this post on Instagram I am with u @gautamgambhir55 anytime anywhere u need me or anything I can do I will be more than happy to contribute.. great work champion 🙏🙏 A post shared by Harbhajan Turbanator Singh (@harbhajan3) on Jul 31, 2020 at 9:10am PDT-www.sportskeeda.com