ENG vs IRE: इंग्लैंड ने पहले वनडे में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया, डेविड विली की घातक गेंदबाजी

इंग्लैंड vs आयरलैंड इंग्लैंड ने आयरलैंड को साउथैम्पटन में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रनों पर सिमट गई और इंग्लैंड ने इस स्कोर को 4 विकेट खोकर 28वें ओवर में ही हासिल कर लिया। डेविड विली को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। Billings and Morgs guide us home! We take a 1-0 series lead 👏#ENGvIRE Scorecard/clips: https://t.co/x4b6tcc2dn pic.twitter.com/mABrpOkyPX — England Cricket (@englandcricket) July 30, 2020 इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। आयरलैंड की तरफ से हैरी टैक्टर और कर्टिस कैंफर ने अपना डेब्यू किया। इंग्लैंड ने दिए आयरलैंड को शुरुआती झटके आयरलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और वो डेविड विली के खतरनाक गेंदबाजी के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाए। आयरलैंड की टीम ने महज 28 के स्कोर पर ही आधी टीम गंवा दी थी। इसमें विली ने 4 विकेट झटके, तो साकिब महमूद को एक विकेट मिला था। आयरलैंड के कप्तान एंडी बैलबर्नी(3), पॉल स्टर्लिंग (2) और डेब्यू कर रहे हैरी टेक्टर (0) फ्लॉप रहे। हालांकि इसके बाद डेब्यू कर रहे कर्टिस कैंफर ने पहले केविन ओ'ब्रायन (22) के साथ 51 और फिर एंडी मैकब्राइन (40) के साथ 66 रनों की साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को 150 के करीब लेकर गए। कैंफर ने अपने पहले ही मैच में शानदार अर्धशतकीय खेली। उन्होंने 118 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 59* रन बनाए। इस बीच आयरलैंड की टीम 44.4 ओवरों में 172 के स्कोर पर सिमट गई। कैंफर आयरलैंड की तरफ से डेब्यू में अर्धशतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड के लिए डेविड विली ने सबसे ज्यादा 5, साकिब महमूद को 2, टॉम करन और आदिल रशीद को एक-एक विकेट मिला। Back with a bang @david_willey 💪 A good start to our ODI summer 👍 pic.twitter.com/fd53VKAmPs — England Cricket (@englandcricket) July 30, 2020 173 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और उनके बल्लेबाजों ने नियमित अंतराल पर अपने विकेट गंवाए। एक समय 14वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 78-4 हो गया था और वो मुश्किल में नजर आ रहे थे। हालांकि कप्तान इयोन मॉर्गन और सैम बिलिंग्स ने 94 रनों की नाबाद साझेदारी करते हुए 27.5 ओवरों में ही टीम को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। सैम बिलिंग्स ने 54 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 67* रन बनाए, तो मॉर्गन ने 40 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 36* रन बनाए। आयरलैंड के लिए क्रेग यंग ने 2, तो एंडी मैकब्राइन और कर्टिस कैंफर ने एक-एक विकेट लिया। आपको बता दें कि मार्च 2020 के बाद यह पहला वनडे मैच देखने को मिला। अब दोनों टीमों के बीच 1 अगस्त को सीरीज का दूसरा वनडे साउथैम्पटन में ही खेला जाएगा। संक्षिप्त स्कोरकार्ड आयरलैंड- 172 इंग्लैंड- 174-4-www.sportskeeda.com