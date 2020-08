ENG vs IRE: इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में आयरलैंड को 4 विकेट से हराया

इंग्लैंड vs आयरलैंड इंग्लैंड ने आयरलैंड को साउथैम्पटन में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में 4 विकेट से हराते हुए शानदार जीत दर्ज की और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 212 रन ही बना पाई और इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को 4 विकेट खोकर 33वें ओवर में हासिल कर लिया। जॉनी बेयरेस्टो ने सिर्फ 41 गेंद पर 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले आयरलैंड के कप्तान एंडी बैलबर्नी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 44 रन तक 4 खिलाड़ी और 91 रन तक 6 प्लेयर पवेलियन लौट चुके थे। यहां से आयरलैंड की टीम जल्द सिमटती नजर आ रही थी लेकिन सिमी सिंह और कर्टिस कैम्फर ने सातवें विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी कर पारी को कुछ हद तक संभाल लिया। सिमी सिंह ने 25 और कैम्फर ने सबसे ज्यादा 68 रन बनाए। आयरलैंड ने आखिर में 9 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद ने सिर्फ 34 रन देकर 3 विकेट चटकाए। Four runs. Series won! 💪 Scorecard/clips: https://t.co/adTn6YbszF#ENGvIRE pic.twitter.com/FHGqf6ER8o — England Cricket (@englandcricket) August 1, 2020 इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरेस्टो ने खेली जबरदस्त पारी लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि इसके बाद जेम्स विंस और जॉनी बेयरेस्टो ने पारी को संभाल लिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की। जॉनी बेयरेस्टो ने सिर्फ 41 गेंद पर 14 चौके और 2 छक्के की मदद से 82 रनों की पारी खेलकर टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाया। सैम बिलिंग्स 46 रन बनाकर नाबाद रहे और डेविड विली ने आखिर में 46 गेंद पर नाबाद 47 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड टीम को 32.3 ओवर में ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया। जोशुआ लिटिल ने आयरलैंड के लिए 3 विकेट चटकाए। ये भी पढ़ें: इंग्लैंड ने पहले वनडे में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया, डेविड विली की घातक गेंदबाजी The joint-fastest ODI fifty for England... 🔥 Leads us to another series victory 👏 Full highlights 👇 — England Cricket (@englandcricket) August 1, 2020 आपको बता दें कि पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने आयरलैंड को हराया था और अब इस मैच में भी हराकर 2-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का आखिरी मुकाबला इसी मैदान पर 4 अगस्त को खेला जाएगा।-www.sportskeeda.com