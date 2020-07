SummerSlam में ड्रू मैकइंटायर का मुकाबला WWE के सबसे बड़े विलन से होगा

WWE समरस्लैम की तैयारियां शुरू हो गई है। इस हफ्ते WWE रॉ का एपिसोड काफी शानदार रहा। फैंस ने इसकी जमकर तारीफ की। रैंडी ऑर्टन ने इस शो की शुरूआत की। रैंडी ने अपने प्रोमो में कहा कि वो सबसे जवान WWE चैंपियन थे और उन्होंने 12 अन्य मौकों पर टाइटल को जीता है। साथ ही उन्होंने फिर चैंपियन बनने की इच्छा जताई। रैंडी ऑर्टन ने इस दौरान ड्रू मैकइंटायर की तारीफ भी की। इसके बाद वो हुआ जिसका फैंस को इंतजार था। रैंडी ऑर्टन ने WWE चैंपियनशिप के लिए समरस्लैम में ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज कर दिया। पिछले कई समय से ये बात काफी चर्चा में थी। This is what @RandyOrton wants: A #WWEChampionship Match against @DMcIntyreWWE at @SummerSlam! #WWERaw pic.twitter.com/yoLYncsGU0 — WWE (@WWE) July 28, 2020 WWE चैंपियन मैकइंटायर ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया WWE रॉ के मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर और जिगलर का मैच हुआ। ये मैच काफी शानदार रहा। और मैकइंटायर ने ये मैच जीत लिया। लेकिन इस मेन इवेंट के शुरू होने से पहले मैकइंटायर ने प्रोमो दिया और रैंंडी ऑर्टन के चैलेंंज को स्वीकार कर लिया। अब रैंडी ऑर्टन और मैकइंटायर के बीच WWE समरस्लैम में WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। IT'S OFFICIAL.#WWEChampion @DMcIntyreWWE has accepted @RandyOrton's challenge for a title match at #SummerSlam! #WWERaw pic.twitter.com/QszoLbTzUb — WWE (@WWE) July 28, 2020 पिछले दो महीने में रैंडी ऑर्टन ने तीन दिग्गजों को धरासाई किया है। और उनकी नजरेंं WWE चैंपियनशिप पर हैं। वैसे इस मैच की उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। रैंडी ऑर्टन और मैकइंटायर के इस मैच से अब WWE समरस्लैम में जान आ जाएगी। क्योंकि ये बड़ा इवेंट भी इस बार बिना फैंस के होगा। लेकिन ये मैच काफी तगड़ा होने वाला है। पिछले कुछ समय से रैंडी ऑर्टन ने अपने हील कैरेक्टर से सभी को हिला दिया है। वहीं मैकइंटायर रेसलमेनिया के बाद से अभी तक अपनी WWE चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नजर आए है। अब उनके पास बड़ी चुनौती है। रैंडी ऑर्टन काफी पुराने रेसलर रहे हैं। और उन्हें हराना काफी मुश्किल काम रहेगा। The #WWEChampionship is on the line at #SummerSlam when @DMcIntyreWWE defends the gold against #TheViper @RandyOrton! https://t.co/CgYWVb1C0U pic.twitter.com/tjBJUCeFx7 — WWE SummerSlam (@SummerSlam) July 28, 2020 ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई-www.sportskeeda.com