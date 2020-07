WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने इस हफ्ते Raw में जिगलर के खिलाफ बड़े मैच का संकेत दिया

WWE एक्सट्रीम रूल्स में ड्रू मैकइंटायर का मैच जिगलर के साथ हुआ था। इस मैच में डॉल्फ जिगलर ने अपनी तरफ से शर्त रखी थी। लेकिन फिर भी वो हार गए और मैकइंटायर ने अपनी चैंपियनशिप डिेफेंड कर ली थी। पिछले हफ्ते WWE रॉ में आकर जिगलर एक और मैच के लिए मैकइंटायर को चैलेंज किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस बार शर्त मैकइंटायर रखेंगे। अब इस हफ्ते WWE रॉ में जिगलर और मैकइंटायर के बीच मैच होगा। अब लगातार इस बात पर चर्चाएं हो रही है कि आखिर मैकइंटायर इस मैच में क्या शर्त रखेंगे। WWE चैंंपियन ड्रू मैकइंटायर ने बड़ा मैच टीज किया जिगलर और मैकइंटायर के बीच जो रीमैच होने वाला है उसमें मैकइंटायर अब शर्त रखने वाले हैं। तो ये काफी चौंकाने वाली और सरप्राइज होगा। ट्विटर पर अब मैकइंटायर ने पोस्ट डाला है और ऑय फॉर एन ऑय मैच को टीज किया है। ऐसा हो सकता है कि मैच से पहले मैकइंटायर इस मैच में ये शर्त डाल दें। हालांकि अभी पक्का नहीं है लेकिन ट्विटर पर मैकइंटायर ने बात लिखी है। जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है। I heard someone shout eye for an eye last week 👀 https://t.co/FATh3IUp2m — Drew McIntyre (@DMcIntyreWWE) July 26, 2020 ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकइंटायर किस मैच की ओर इशारा कर रहे हैं। WWE एक्सट्रीम रूल्स में सैथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो के बीच ऑय फॉर एन ऑय मैच हुआ था। इस मैच में सैथ रॉलिंस की चौंकाने वाली जीत हुई थी। तो क्या अब एक और इस तरह का मैच इस हफ्ते रॉ में देखने को मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। मैकइंटायर इस बार कौन सी शर्त रखने वाले हैं ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। खैर इस हफ्ते रॉ में ये मैच होगा और इस मैच को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित है। ये भी पढ़ें:- 6 सबसे शानदार जोड़ियां जो कभी भी WWE टेलीविजन पर साथ नजर नहीं आई-www.sportskeeda.com